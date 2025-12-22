Caso Monumental: inicia formalización a carabineros por la muerte de hinchas de Colo Colo

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará este lunes a dos funcionarios de Carabineros investigados por apremios ilegítimos con resultado de homicidio, en el marco del caso que indaga la muerte de Martina Pérez y Mylan Liempi, jóvenes hinchas de Colo Colo que fallecieron tras un atropello ocurrido en las afueras del Estadio Monumental.

La audiencia está fijada para las 11:00 horas en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, donde serán imputados el sargento Luis Rojo Salazar, conductor del carro lanzagases involucrado, y el capitán Williams Enrique Froncoso, quien lo tripulaba al momento de los hechos. Según la investigación, el vehículo policial pasó por encima de una reja en la que se encontraban las víctimas durante un operativo de control de orden público.

De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía, diversos informes periciales del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, del Servicio Médico Legal y declaraciones de testigos coinciden en que ambos jóvenes fueron atropellados, lo que provocó lesiones fatales. Estos elementos sostienen la tesis de una posible responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

La abogada Mariana Rojas, representante de la familia de Martina Pérez, afirmó que el actuar policial habría incumplido los protocolos vigentes, lo que —a su juicio— configura una grave vulneración de derechos humanos. “Los apremios ilegítimos están directamente vinculados al incumplimiento del protocolo. Los funcionarios públicos deben resguardar la vida e integridad de las personas, y cuando eso no ocurre se producen hechos de extrema gravedad”, señaló.

La querellante agregó que, además de las muertes, existen menores de edad que resultaron lesionados, lo que refuerza la necesidad de esclarecer la dinámica del operativo y las decisiones adoptadas por los efectivos policiales.

La formalización busca iniciar la determinación de responsabilidades penales, establecer el grado de participación de cada imputado y definir eventuales medidas cautelares. El caso ha generado amplio impacto público y reabrió el debate sobre el uso de la fuerza policial en contextos de eventos masivos y el cumplimiento de los protocolos de actuación.

La Fiscalía continuará con diligencias para precisar la secuencia de los hechos y las condiciones en que se desarrolló el operativo en las inmediaciones del recinto deportivo.