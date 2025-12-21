;

“Va a sonar un poco duro, pero me da igual: quiero dejar el fútbol profesional... No quiero sufrir más”

Eric Montes, defensa surgido de la cantera del Barcelona, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro con apenas 27 años.

Eric Montes, defensa surgido de la cantera del Barcelona y que llegó a ser el capitán del cuadro catalán en varias categorías menores, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro con apenas 27 años.

El futbolista español, que hasta ahora defendía los colores del Algeciras de la Primera RFEF (Tercera División), confirmó la noticia en una emotiva conferencia de prensa, donde explicó que la decisión responde a problemas de salud mental.

“Va a sonar un poco raro y duro, pero me da igual: quiero dejar el fútbol de manera profesional. Ahí está el bombazo. Llevo muchos años meditando esto. No lo dejé antes por esas típicas preguntas de ‘¿Qué va a ser de mí?’ o porque pensaba que la gente iba a pensar que soy un fracasado", partió diciendo.

“Cuando me rompí la rodilla, mi cabeza hizo clic. Físicamente fueron los peores momentos que he pasado en mi vida por el dolor que sentía, pero mentalmente eran los mejores porque no tenía que despertar y ponerme una careta para venir a entrenar", agregó.

Luego, Montes señaló: “Puede sonar un poco contradictorio, porque cuando venía a entrenar lo hacía siempre de la mejor manera, pero en verdad lo estaba sufriendo. Todos los días yendo al gimnasio para no estar en casa, cosas así“.

“Desde que hice el clic estoy muy feliz, porque voy a empezar mi vida desde cero. Voy a volver a mi ciudad, coger el toro por los cuernos y vivir mi vida. Quiero vivir mi vida”, remarcó.

Finalmente, el futbolista español declaró: “La gente se ha quedado sorprendida porque el fútbol mueve mucha pasión y lo comparto, pero yo llevo jugando este deporte desde los cuatro años y me ha dado muchas cosas bonitas, pero también he sufrido mucho. No quiero sufrir más”.

La trayectoria de Eric Montes

Montes fue parte de una generación de jóvenes futbolistas que iniciaron su carrera en La Masia, la popular cantera del Barcelona que ha visto nacer a figuras como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Lamine Yamal, entre otros jugadores de renombre.

En 2017, decidió buscar minutos fuera del elenco blaugrana y firmó por el Girona. Esa etapa supuso un proceso de adaptación, ya que el Girona lo cedió al filial Peralada, en la Segunda División B, con la intención de que sumara rodaje y experiencia.

Posteriormente, volvió al Girona y continuó forjando su camino en el fútbol español, incorporándose a equipos tradicionales como la Cultural Leonesa, el Albacete y el Gimnàstic de Tarragona, antes de arribar al Algeciras en 2023.

