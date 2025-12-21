“Mucho más exigente”: biministro García adelanta posible aumento de la pobreza por nueva metodología de encuesta Casen

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, abordó durante esta jornada lo que espera de los resultados de la encuesta Casen 2025, encargada de medir la pobreza y desigualdad en Chile, ya que tendrá una nueva metodología de medición.

En diálogo con el programa Estado Nacional, el secretario de Estado adelantó un posible aumento de la pobreza producto de esta modificación realizada al sondeo. “Sin lugar a dudas, va a aumentar la pobreza“, señaló.

“La metodología es mucho más exigente, más acorde con la realidad actual, y vamos a notar una pobreza mayor que la que estábamos midiendo antes con una metodología que permitía medir menos. Hemos ido haciendo cada vez más exigente la medición de la pobreza”, complementó.

En esa línea, García afirmó que la actual administración del Presidente Boric entregará un Gobierno “mucho mejor dotado de capacidades de crecer que lo que heredó este gobierno”.

“Estos dos últimos años, Chile ha crecido más que su crecimiento potencial y además de haber crecido más, está elevando la tasa de crecimiento potencial, como lo dijo la presidenta del Banco Central. El escenario económico hoy todavía no es lo que quisiéramos, pero sin lugar a dudas la capacidad de crecimiento de hoy son muy distintas a como se inició este gobierno”, declaró.

Finalmente, el biministro de Economía y Energía comentó la toma de razón de la Contraloría sobre el acuerdo entre Codelco y SQM, indicando que esto es “una gran noticia”.

“Le va a permitir a Chile explotar de inmediato las riquezas del litio que tiene. Algo que ha hecho históricamente, pero que va a tener un salto en la producción muy significativo, y el grueso de los recursos van a llegar al Estado, y por lo tanto a los chilenos y chilenas”, agregó.

“Este hecho va a permitir que el país capte el 85% de las rentas desde el año 2031 en adelante. Ahora subió al 70%”, cerró García.