Harold Mayne-Nicholls y su futuro político tras la incursión presidencial: “Si alguien me llama, me sentaré a conversar”

Harold Mayne-Nicholls (64) fue una de las sorpresas de la elección presidencial de 2025 en Chile. Sin trayectoria partidaria y con una candidatura levantada al margen de los grandes bloques políticos, el exdirigente deportivo logró reunir las firmas necesarias e instalarse en la papeleta como candidato independiente, en una carrera que terminó con un respaldo acotado: apenas sobre el 1% de los votos. Con un tono sereno y sin apuros —lo que lo distinguió en su candidatura—, responde con reflexiones extensas y mide cada palabra, aunque a ratos evita profundizar en los temas que reconoce como incómodos.

En conversación exclusiva con ADN.cl, revisa por primera vez el resultado de su incursión presidencial, analiza el escenario político abierto tras el triunfo de José Antonio Kast y detalla las razones por las que optó por no respaldar públicamente a ningún candidato en la segunda vuelta.

“Fue una experiencia espectacular, una vivencia única y un aprendizaje de primer nivel. Durante todo el tiempo que duró, desde la recolección de las firmas hasta el día de la votación, yo al menos sentí que lo estaba pasando bien. No me arrepiento de haberlo hecho y siento que estábamos entregando un mensaje en beneficio de una mejor comunidad y un mejor país”, cuenta.

En los debates televisivos, Mayne-Nicholls ganó notoriedad por su tono calmo, evitando todo tipo de confrontación directa. Escuchó más de lo que respondió y se mantuvo sereno frente a los ataques. Dice que ese registro lo distinguió durante la campaña, pero que no bastó. “Los resultados dicen que el mensaje no llegó para ser trasladado a la urna ni al voto”, se lamenta.

“Sin embargo, ya pasó un mes y algo y sigo caminando por la calle tranquilo. Nadie me ha faltado el respeto, nadie me ha dicho nada y, al contrario, donde voy la gente sigue pidiendo fotos y compartiendo de buena manera conmigo. En la suma y la resta, yo creo que fue una gran experiencia”, dice.

—Hubo gente que confío ¿Cuál es el futuro político de Harold Mayne-Nicholls?

— No sabría decirlo. Es muy temprano, falta mucho para cualquier otra elección. He vuelto a mis actividades normales, a desarrollar ideas, eventos y proyectos. Hoy día no he pensado nada distinto a eso. El tiempo dirá por dónde seguir.

— ¿Ha recibido alguna oferta de algún partido político?

— No, ninguna.

— Y ¿está dispuesto a fichar por alguno si llegara una invitación?

— En este momento estoy dispuesto a trabajar por lo que he hecho siempre. Si alguien me llama, por supuesto que me voy a sentar a conversar, como lo he hecho toda la vida. Pero no podría decir si eso se va a transformar en algo concreto o solo en una conversación.

— Chile giró a la derecha. ¿Cómo interpreta ese cambio?

— Esto se interpreta como es la democracia. La ciudadanía quiere un cambio porque lo que se le ofreció y lo que se hizo la última vez no respondió a las expectativas de lo que la comunidad quería. Puede haber dos lecturas: una, que al ser una votación obligatoria se recogió la gran mayoría de esos votos. Y una segunda lectura es que la desilusión de aquellos que creyeron que el actual gobierno podía ayudar a mejorar es tan grande que prefirieron optar por quien la vez pasada desecharon. Esas son mis dos lecturas.

“Nunca me he negado a trabajar por Chile”

En el tramo decisivo de la campaña, cuando la elección se redujo al duelo entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, Mayne-Nicholls eligió guardad silencio. Incluso, esta entrevista con ADN.cl se realizó recién después de la segunda vuelta, a petición suya. No hubo respaldo público, gestos ni mensajes hacia ninguno de los dos comandos. Según explica, durante ese período ninguno de los candidatos se contactó con él.

— ¿Por qué no respaldó públicamente a ninguno de los dos candidatos?

— Yo creo que eso no corresponde. La gente que nos siguió tiene la opción de tomar la decisión que quiera. Los votos no me pertenecen a mí, les pertenecen a quien vota. Si yo decía “quiero a este”, estaba empujando, aunque fuera un poco, a esos electores. No correspondía. Y como tampoco nadie me invitó a nada , no tenía sentido aparecer figurando con alguien.

— ¿Hubo algún llamado desde los comandos?

— De los comandos, no. Ninguno.

— ¿Cómo proyecta el nuevo gobierno, considerando que quedan pocos meses para que asuma?

— Antes de la elección le mandé un mensaje tanto a José Antonio como a Jeannette diciéndoles que ojalá triunfara la democracia y fuera todo con tranquilidad, y eso se cumplió. Después le mandé un mensaje a José Antonio deseándole que su gobierno nos ayude a todos los chilenos y chilenas a vivir mejor. Yo confío en la sabiduría de la ciudadanía al momento de elegir.

— Si llegara una invitación a participar del gobierno, ¿la evaluaría? ¿Algún ministerio?

— Desde que se creó el Ministerio del Deporte siempre me dicen que me van a llamar. Y eso me parece complejo, porque el Presidente electo tiene derecho a elegir a quien quiera. Responder a eso aparece como que uno se está candidateando o forzando una decisión, y ninguna de las dos cosas me gustan. Lo que sí puedo decir es que nunca me he negado a trabajar por Chile cuando me lo han pedido.