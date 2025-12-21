Luis Miguel está en Chile: esta sería el motivo de la visita del “Sol de México” al país / Cristina Andina

Sorpresa causó en redes sociales la aparición de Luis Miguel en Santiago de Chile durante el fin de semana. Aunque el cantante no tiene conciertos programados, distintos registros difundidos por fanáticos confirmaron la visita del “Sol de México” a la capital.

Las primeras imágenes fueron compartidas por la periodista Paula Escobar, quien publicó en sus redes sociales registros del artista en un restaurante, acompañado por un pequeño grupo de personas.

Según detalló, Luis Miguel se encontraba junto a “otras cinco personas, entre ellas su hermano Alejandro”, descartando una visita vinculada a presentaciones públicas.

“Probablemente viene a algún evento privado o a una campaña publicitaria. Nada público”, señaló la comunicadora en sus publicaciones.

Visita por motivos personales y de salud

Posteriormente, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez entregó más antecedentes sobre el viaje del cantante. A través de sus redes sociales, explicó que Luis Miguel llegó a Chile durante la mañana del sábado.

“Vino con un amigo doctor de él”, indicó Gutiérrez, recordando que el artista mantiene una estrecha amistad con un médico chileno, con quien además tendría negocios relacionados con una clínica especializada en tratamientos con células madre.

X Ampliar

Negocios y bajo perfil

Gutiérrez añadió que la estadía de Luis Miguel en Chile también estaría relacionada con temas comerciales, específicamente con su viña, uno de los proyectos empresariales que el artista mantiene fuera del ámbito musical.

“No vino a un evento, vino por temas personales y se queda hasta el martes”, afirmó la comunicadora, descartando cualquier actividad pública o artística durante su paso por el país.

Revisa el video: