;

VIDEO. Luis Miguel está en Chile: esta sería el motivo de la visita del “Sol de México” al país

Sin shows confirmados en el país, la presencia del artista en la capital sorprendió a fanáticos.

Javiera Rivera

Luis Miguel está en Chile: esta sería el motivo de la visita del “Sol de México” al país

Luis Miguel está en Chile: esta sería el motivo de la visita del “Sol de México” al país / Cristina Andina

Sorpresa causó en redes sociales la aparición de Luis Miguel en Santiago de Chile durante el fin de semana. Aunque el cantante no tiene conciertos programados, distintos registros difundidos por fanáticos confirmaron la visita del “Sol de México” a la capital.

Las primeras imágenes fueron compartidas por la periodista Paula Escobar, quien publicó en sus redes sociales registros del artista en un restaurante, acompañado por un pequeño grupo de personas.

Según detalló, Luis Miguel se encontraba junto a “otras cinco personas, entre ellas su hermano Alejandro”, descartando una visita vinculada a presentaciones públicas.

“Probablemente viene a algún evento privado o a una campaña publicitaria. Nada público”, señaló la comunicadora en sus publicaciones.

Revisa también

ADN

Visita por motivos personales y de salud

Posteriormente, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez entregó más antecedentes sobre el viaje del cantante. A través de sus redes sociales, explicó que Luis Miguel llegó a Chile durante la mañana del sábado.

“Vino con un amigo doctor de él”, indicó Gutiérrez, recordando que el artista mantiene una estrecha amistad con un médico chileno, con quien además tendría negocios relacionados con una clínica especializada en tratamientos con células madre.

ADN

X

Negocios y bajo perfil

Gutiérrez añadió que la estadía de Luis Miguel en Chile también estaría relacionada con temas comerciales, específicamente con su viña, uno de los proyectos empresariales que el artista mantiene fuera del ámbito musical.

“No vino a un evento, vino por temas personales y se queda hasta el martes”, afirmó la comunicadora, descartando cualquier actividad pública o artística durante su paso por el país.

Revisa el video:

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad