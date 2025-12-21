;

Carla Bruni anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama

La cantante y modelo francesa informó que concluyó cinco años de hormonoterapia y llamó a reforzar la detección temprana de la enfermedad.

Verónica Villalobos

Carla Bruni anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama

Santiago

La cantante y exmodelo francesa Carla Bruni anunció que finalizó el tratamiento que seguía contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en 2019. La información fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde detalló que cerró una etapa de cinco años de hormonoterapia, complementaria a la cirugía y la radioterapia.

En su mensaje, la artista de 57 años valoró los avances médicos, señalando que, pese a los efectos secundarios, la hormonoterapia resulta clave para prevenir recaídas frecuentes tras el diagnóstico. Junto a la publicación, Bruni incluyó una fotografía en la que aparece sonriente, recostada y con una caja de medicamentos sobre el rostro.

La intérprete aprovechó la instancia para enviar un mensaje de apoyo a otras mujeres que atraviesan procesos similares, subrayando la importancia de mantenerse fuertes y de realizarse controles médicos periódicos. Asimismo, agradeció al equipo de salud que la acompañó durante el tratamiento.

La noticia de su recuperación contrasta con el complejo escenario judicial que enfrenta su esposo, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien mantiene causas abiertas vinculadas a investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2007.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad