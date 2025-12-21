Carla Bruni anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama

Santiago

La cantante y exmodelo francesa Carla Bruni anunció que finalizó el tratamiento que seguía contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en 2019. La información fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde detalló que cerró una etapa de cinco años de hormonoterapia, complementaria a la cirugía y la radioterapia.

En su mensaje, la artista de 57 años valoró los avances médicos, señalando que, pese a los efectos secundarios, la hormonoterapia resulta clave para prevenir recaídas frecuentes tras el diagnóstico. Junto a la publicación, Bruni incluyó una fotografía en la que aparece sonriente, recostada y con una caja de medicamentos sobre el rostro.

La intérprete aprovechó la instancia para enviar un mensaje de apoyo a otras mujeres que atraviesan procesos similares, subrayando la importancia de mantenerse fuertes y de realizarse controles médicos periódicos. Asimismo, agradeció al equipo de salud que la acompañó durante el tratamiento.

La noticia de su recuperación contrasta con el complejo escenario judicial que enfrenta su esposo, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien mantiene causas abiertas vinculadas a investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2007.