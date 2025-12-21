El desafío estaba planteado desde el inicio: llevar el pulso íntimo de bares y cantinas al escenario más grande del país. La noche del sábado 20, Macha y el Bloque Depresivo lo consiguieron ante un Estadio Nacional repleto, en un concierto que mezcló celebración popular, memoria y emoción colectiva.

Con el escenario montado en el codo sur del coloso de Ñuñoa, adornado por gaviotas y una luna llena, Aldo “Macha” Asenjo apareció pasadas las 21:10 horas para dar inicio a un show largamente esperado.

Desde los primeros acordes, el público respondió con cánticos, aplausos y olas espontáneas en las tribunas, transformando el recital en un karaoke masivo que se sostuvo durante toda la noche.

Invitados de lujo

El repertorio avanzó entre boleros, baladas y canciones profundamente arraigadas en el imaginario popular, interpretadas con la complicidad de miles de voces que no dejaron pasar un solo coro.

La velada también estuvo marcada por invitados que reforzaron el carácter festivo y transversal del concierto. Álvaro Henríquez, de Los Tres, subió al escenario para cantar “Solo tú”, en un reencuentro cargado de historia.

Más tarde, Santa Feria irrumpió junto a la argentina Julieta Laso para levantar aún más el ánimo con “Que me quemen tus ojos”.

Emoción a flor de piel

Uno de los momentos más intensos llegó cuando Macha se detuvo a reflexionar sobre el significado de cantar en el Estadio Nacional. “Hay gente que sufrió aquí, gente que perdió familia y cercanos, esto es por ellos, cantar todos juntos nos hace sanar”, dijo, provocando una ovación del público.

La sorpresa de la noche fue la aparición de Manu Chao, quien, ante la incredulidad del estadio, se sumó al escenario junto al Bloque y Aerstame para interpretar “La despedida”, uno de los puntos más altos del concierto.

Cerca de las 23:55 horas, Macha y el Bloque Depresivo cerraron una presentación histórica, coronando una noche que confirmó que su música, nacida en la cercanía y la melancolía, también puede llenar estadios sin perder su esencia.