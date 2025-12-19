;

Diez días de conciertos gratis y una mezcla cultural única: conoce los detalles del Festival Músicas del Mundo 2026

El evento que se toma la región metropolitana celebra 25 años con una parrilla y programación única.

José Campillay

Diez días de conciertos gratis y una mezcla cultural única: conoce los detalles del Festival Músicas del Mundo 2026

El tradicional Festival Músicas del Mundo cumple 25 años y lo celebrará de una forma especial, con grandes invitados y una programación de primer nivel que promete estar a la altura.

El evento ofrecerá diez jornadas de conciertos gratuitos que se realizarán lugar entre el 15 y el 25 de enero en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Con 20 bandas en cartel, de las cuales son 8 internacionales y 12 nacionales, el encuentro reafirma su carácter como una de las citas culturales más consolidadas del verano santiaguino.

Financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y organizado desde sus inicios por Mundovivo, el evento desembarcará este año en La Granja, San Joaquín, El Bosque, Paine, Peñalolén y Estación Central.

Revisa también:

ADN

Entre las novedades de esta edición destacan dos nuevos escenarios: el Centro Cultural Matucana 100 y el Centro Cultural Pueblito de Champa, que se suman a sedes históricas como el Teatro Municipal de San Joaquín, el Teatro Anselmo Cádiz de El Bosque y el Centro Cultural Chimkowe.

El gobernador Claudio Orrego destacó la importancia del evento para la vida cultural de la capital: “Queremos una ciudad viva, diversa y activa, donde las familias puedan disfrutar de manera gratuita experiencias artísticas y culturales de primer nivel”.

Por su parte, el creador del festival, Subhira Cepeda, celebró la magnitud del aniversario: “Es muy emocionante llegar a 25 años de Festival de Músicas del Mundo. Esta versión es sin duda la más grande que hemos realizado”.

“Se presenta una muestra de multiculturalidad con música de altísimo nivel, representando a África, India, Europa, pueblos originarios de Norte y Sudamérica (...) conciertos gratuitos, enfocados a la familia y en las más diversas zonas de Santiago”, agregó.

Un encuentro multicultural

La propuesta artística de esta edición reunirá sonoridades provenientes de múltiples tradiciones, entre ellas la música árabe, klezmer, celta, gitana, flamenca, jazz, afrobeat, balcánica y andina.

A lo largo de su historia, el festival ha sido una vitrina clave para la World Music, estilo que combina raíces y sonoridades globales con elementos contemporáneos.

Cartel 2026

Entre los artistas internacionales confirmados figuran Chuskupura (Ecuador), Lemon Bucket Orkestra, Oktoécho, Oktopus, Trascendent Talas/Curtis Andrew (todos de Canadá), Uli Costa (Brasil) y Valérie Ekoume (Camerún).

En el ámbito nacional, participarán:

  • Ajimsa
  • Andrés Cóndon
  • Celta Danzante
  • Chola y Gitano
  • Ensemble Tarab
  • Fatih
  • Golosa La Orquesta
  • Juan Pablo “Morete”
  • Magdalena Matthey
  • Newen Afrobeat
  • Pascuala Ilabaca & Fauna
  • Subhira Quinteto

Además, Mundovivo prepara una serie de “Side Shows” y actividades académicas con las bandas participantes.

“Hemos agregado actividades académicas y de contacto más directo con las bandas en conciertos más íntimos”, comentó Subhira. “Para quienes aman las músicas del mundo, será una oportunidad de gozar del tremendo nivel musical que nos visita y tenemos el gusto de compartir”, finalizó.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad