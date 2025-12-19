Diez días de conciertos gratis y una mezcla cultural única: conoce los detalles del Festival Músicas del Mundo 2026

El tradicional Festival Músicas del Mundo cumple 25 años y lo celebrará de una forma especial, con grandes invitados y una programación de primer nivel que promete estar a la altura.

El evento ofrecerá diez jornadas de conciertos gratuitos que se realizarán lugar entre el 15 y el 25 de enero en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Con 20 bandas en cartel, de las cuales son 8 internacionales y 12 nacionales, el encuentro reafirma su carácter como una de las citas culturales más consolidadas del verano santiaguino.

Financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y organizado desde sus inicios por Mundovivo, el evento desembarcará este año en La Granja, San Joaquín, El Bosque, Paine, Peñalolén y Estación Central.

Entre las novedades de esta edición destacan dos nuevos escenarios: el Centro Cultural Matucana 100 y el Centro Cultural Pueblito de Champa, que se suman a sedes históricas como el Teatro Municipal de San Joaquín, el Teatro Anselmo Cádiz de El Bosque y el Centro Cultural Chimkowe.

El gobernador Claudio Orrego destacó la importancia del evento para la vida cultural de la capital: “Queremos una ciudad viva, diversa y activa, donde las familias puedan disfrutar de manera gratuita experiencias artísticas y culturales de primer nivel”.

Por su parte, el creador del festival, Subhira Cepeda, celebró la magnitud del aniversario: “Es muy emocionante llegar a 25 años de Festival de Músicas del Mundo. Esta versión es sin duda la más grande que hemos realizado”.

“Se presenta una muestra de multiculturalidad con música de altísimo nivel, representando a África, India, Europa, pueblos originarios de Norte y Sudamérica (...) conciertos gratuitos, enfocados a la familia y en las más diversas zonas de Santiago”, agregó.

Un encuentro multicultural

La propuesta artística de esta edición reunirá sonoridades provenientes de múltiples tradiciones, entre ellas la música árabe, klezmer, celta, gitana, flamenca, jazz, afrobeat, balcánica y andina.

A lo largo de su historia, el festival ha sido una vitrina clave para la World Music, estilo que combina raíces y sonoridades globales con elementos contemporáneos.

Cartel 2026

Entre los artistas internacionales confirmados figuran Chuskupura (Ecuador), Lemon Bucket Orkestra, Oktoécho, Oktopus, Trascendent Talas/Curtis Andrew (todos de Canadá), Uli Costa (Brasil) y Valérie Ekoume (Camerún).

En el ámbito nacional, participarán:

Ajimsa

Andrés Cóndon

Celta Danzante

Chola y Gitano

Ensemble Tarab

Fatih

Golosa La Orquesta

Juan Pablo “Morete”

Magdalena Matthey

Newen Afrobeat

Pascuala Ilabaca & Fauna

Subhira Quinteto

Además, Mundovivo prepara una serie de “Side Shows” y actividades académicas con las bandas participantes.

“Hemos agregado actividades académicas y de contacto más directo con las bandas en conciertos más íntimos”, comentó Subhira. “Para quienes aman las músicas del mundo, será una oportunidad de gozar del tremendo nivel musical que nos visita y tenemos el gusto de compartir”, finalizó.