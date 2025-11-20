;

Macha y El Bloque Depresivo suma nuevas localidades para su concierto en el Estadio Nacional

Las nuevas ubicaciones ya están disponibles para la venta.

Nelson Quiroz

Macha y El Bloque Depresivo suma nuevas localidades para su concierto en el Estadio Nacional

La alta demanda del público obligó a ampliar el aforo: Macha y El Bloque Depresivo anunció la habilitación de las últimas localidades para su esperado concierto del sábado 20 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, uno de los eventos musicales más masivos y emotivos de la temporada.

Las nuevas ubicaciones están disponibles desde el miércoles 19 de noviembre al mediodía a través de ticketpro.cl. La productora recordó que todas las entradas serán nominativas, por lo que estarán asociadas al nombre del comprador.

Además, no se permiten devoluciones ni cambios, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la compra.

El anuncio llega en medio de un momento clave para la agrupación liderada por Aldo “El Macha” Asenjo, que además confirmó el lanzamiento de su nuevo single “Turista”, compuesto por Bad Bunny. La canción debutará el viernes 28 de noviembre en todas las plataformas digitales, marcando otro paso en la expansión del proyecto hacia nuevas audiencias.

Con esta combinación de hitos —la apertura de nuevas entradas y el estreno musical— el grupo reafirma su conexión con un público transversal que ha convertido su propuesta en un fenómeno cultural. Para el show, la banda promete un recorrido por su repertorio más querido, cargado de nostalgia y poesía, en el que volverán a sonar canciones como Continentales, Isla de errores, Sin excusas, Mar de mares, Fuera de mi vida y De quererte así, entre otras que forman parte del cancionero popular chileno.

La presentación en el Estadio Nacional se proyecta como una experiencia única para miles de asistentes y un cierre inolvidable para el año musical del Bloque Depresivo. Según la productora, estas serán las últimas localidades disponibles, por lo que el llamado es a asegurar los tickets con anticipación.

