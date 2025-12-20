;

Nick Reiner tenía esquizofrenia y su estado se agravó semanas antes del crimen

Fuentes cercanas al caso indicaron que cambios recientes de medicación y consumo de sustancias habrían deteriorado su salud mental semanas antes del asesinato de sus padres.

Verónica Villalobos

Santiago

Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico antes del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Reiner, según informaron fuentes citadas por TMZ.

De acuerdo con personas cercanas al proceso, durante el mes previo a los hechos su conducta se volvió “alarmante”, evidenciando un deterioro significativo de su estabilidad mental. En ese período, Reiner había recibido atención en un centro de rehabilitación en Los Ángeles especializado en salud mental y abuso de sustancias.

Las fuentes señalaron que entre tres y cuatro semanas antes del crimen los médicos realizaron cambios en su medicación, lo que habría empeorado su estado.

Aunque se intentaron ajustes para estabilizarlo, el tratamiento no logró el efecto esperado en ese lapso. Tras esos cambios, una fuente aseguró que “Nick estaba fuera de sí”, describiendo un quiebre severo en su comportamiento habitual.

Según los antecedentes recogidos, el consumo de sustancias habría agravado el cuadro de esquizofrenia y dificultado la respuesta al tratamiento médico. Con estos elementos, el caso apuntaría a una eventual estrategia de defensa basada en la inimputabilidad por razón de trastorno mental, lo que podría marcar el desarrollo judicial del proceso.

