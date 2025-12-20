;

Grave ataque en Valparaíso: mujer de 65 años permanece grave tras ataque de jauría de perros

Los vecinos del sector calificaron el hecho como uno de los más violentos y denunciaron que no se trata de un hecho aislado.

Javiera Rivera

Una mujer de 65 años permanece internada en estado grave tras ser atacada por una jauría de cerca de 10 perros en el sector de Rodelillo, en la comuna de Valparaíso.

Según los antecedentes conocidos, el hecho ocurrió cuando la adulta mayor regresaba a su domicilio luego de visitar a una amiga.

La víctima sufrió al menos 25 mordeduras en sus extremidades inferiores y pies, por lo que fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Carlos Van Buren.

Si bien se encuentra fuera de riesgo vital, su condición es grave debido a las enfermedades de base que padece.

No se trata de un hecho aislado

Al respecto, los vecinos del sector calificaron el ataque como uno de los más violentos registrados en la zona y denunciaron que no se trata de un hecho aislado.

De acuerdo con sus testimonios, la misma jauría ha protagonizado al menos 20 ataques desde diciembre de 2024, situación que ha sido advertida en reiteradas ocasiones a las autoridades.

Según datos de T13, los perros pertenecerían a una vecina que reside cerca de una quebrada en Rodelillo y que, no mantendría a los animales resguardados dentro de su domicilio ni les proporcionaría alimentación adecuada, lo que aumentaría su agresividad.

Tras el ataque, el municipio de Valparaíso acudió al domicilio de la responsable de los animales y cursó una citación por tenencia irresponsable de mascotas.

