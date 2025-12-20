;

VIDEO. Fran García-Huidobro relató el complejo episodio de salud que la llevó a la UTI en 2024

La conductora recordó los días de incertidumbre que vivió en diciembre pasado y cómo enfrentó un diagnóstico que marcó un punto de inflexión en su vida.

Verónica Villalobos

Mega

Mega

Santiago

En el reciente capítulo de Only Fama, Fran García-Huidobro entregó un crudo testimonio sobre el delicado estado de salud que enfrentó en diciembre del año pasado, cuando volvió a ser internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI), reviviendo un escenario similar al que había atravesado en 2019.

En conversación con José Antonio Neme, la animadora relató: “El año pasado, yo falté a un capítulo de ‘Only Fama’. En ese capítulo yo estaba en la UTI, estuve de nuevo en la UTI. Seis días, en diciembre del año pasado”. Aunque la hospitalización fue más breve, explicó que “por los diagnósticos fue más grave incluso que la última vez”.

García-Huidobro detalló que durante ese proceso recibió un diagnóstico definitivo. “Me salvé con un diagnóstico, que es un diagnóstico crónico que voy a tener que tratarme toda la vida, que es la anemia severa y que es severa, de verdad”, afirmó, reconociendo el impacto emocional que tuvo enfrentar esa realidad.

Revisa también

ADN

La conductora confesó que vivió con miedo durante largo tiempo. “Durante mucho tiempo estuve muy asustada, porque decía: en cualquier momento me va a pasar algo y de nuevo no voy a saber qué es, y voy a terminar un mes en la UTI”, relató, recordando incluso que le ofrecieron la extremaunción, instancia que decidió no aceptar. “Yo sentía que si la aceptaba era mi sentencia”, aseguró.

Finalmente, explicó que esta experiencia la obligó a cambiar radicalmente su forma de vivir y a reconocer sus límites físicos. “Si me salgo de esa cancha, voy a terminar de nuevo en la UTI, porque yo físicamente soy una persona muy muy debilucha. Lo que tengo de carácter no lo tengo de salud”, concluyó, destacando que su internación fue una decisión consciente ante la gravedad del momento.

