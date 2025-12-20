Alertan posible desaparición de histórico equipo del fútbol chileno: “Dicen que somos puro gasto”

Santiago Morning atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. El descenso del equipo masculino a la Segunda División Profesional no solo significó un golpe deportivo y económico, sino que también dejó en una situación crítica a la rama femenina.

Es que al estar en la tercera categoría del fútbol chileno, el club microbusero ya no tiene la obligación de tener un equipo femenino, por lo que hasta hoy no se sabe si competirá en la Liga Femenina del 2026.

Así lo afirmó Laura de la Torre, jugadora de Santiago Morning en 2025, quien abordó el difícil momento que vive la institución y alertó que la rama femenina está al borde de la desaparición.

“No está completamente confirmado, pero creo que así será. Al menos me dijeron que solo seguirá la Sub 16 y 19. Me parece muy triste, muy mal”, sostuvo la futbolista en diálogo con El Mercurio.

“Dicen que somos puro gasto”

Además de De La Torre, ya fueron desvinculadas otras jugadoras como Marcela Pérez, Emilia Pastrián, María Silva, Monserrat Hernández y Martina Funck. Incluso, la poda de deportistas podría aumentar en las próximas semanas.

“Santiago Morning es el segundo equipo más ganador en Chile después de Colo Colo, con tres títulos. Que se termine con el equipo es una mancha que se hace a nosotras como jugadoras”, agregó la futbolista.

“Se estaba haciendo un gran trabajo, porque no tenía la infraestructura de Colo Colo, la U o la UC. Era un orgullo pertenecer al equipo, pero en los últimos años nos dimos cuenta de que lo hicieron mal”, remarcó.

Por último, Laura de la Torre lamentó que los errores dirigenciales, especialmente con el equipo masculino, deban ser pagados por ellas. “Dicen que somos puro gasto, pero en su momento, cuando el patrocinador era Absolut, manteníamos al club. Entraba más dinero que en el masculino, tanto que crearon la rama de básquetbol. Éramos las que dábamos el dinero. Y sí, a veces sentimos que era lo que ellos querían, terminar con el equipo. ‘Se acaba ese cacho…’. Es triste para nosotras”, cerró.

Cabe recordar que Santiago Morning logró un tricampeonato en el fútbol femenino (2018, 2019, 2020) representó a Chile en varias ediciones de la Copa Libertadores. A ello se suma que las “Bohemias” fueron una de las pioneras en la profesionalización de la actividad en nuestro país.