Lluvias y calor extremo para Navidad: el pronóstico que pone en alerta a varias zonas de Chile para esta semana

La semana de Navidad llegará con un escenario climático que obligará a planificar con anticipación las actividades al aire libre y las tradicionales compras de fin de año.

El tiempo será protagonista en distintos puntos del país, con contrastes marcados entre calor, lluvias y viento.

Si bien diciembre ha mostrado jornadas variables, la antesala de Nochebuena estará dominada por condiciones más exigentes, especialmente para quienes deban desplazarse en horarios punta o permanecer largo tiempo en exteriores. Las proyecciones meteorológicas anticipan días que no pasarán inadvertidos.

Getty Images / Maria Korneeva Ampliar

El clima de Navidad en Chile

De acuerdo con el informe de Meteored Chile, la semana navideña estará marcada por un aumento sostenido de las temperaturas, principalmente en la zona central. En varios valles se esperan máximas sobre los 30 grados, con mañanas poco frescas y noches donde el calor se mantendrá atrapado en las ciudades.

El punto más crítico se registraría en la víspera de Navidad. Para el martes 24 de diciembre, los modelos de corto plazo advierten un posible episodio de calor intenso, con temperaturas que podrían fluctuar entre los 33 y 35 °C en sectores del centro norte del país, lo que convertiría esa jornada en una de las más calurosas de la semana.

En paralelo, las lluvias volverán a hacerse presentes en el norte. El llamado “invierno boliviano” comenzará a reactivarse, dejando tormentas vespertinas en la cordillera del norte grande e incluso en sectores cordilleranos de Atacama, fenómeno que podría extenderse hasta el último fin de semana del año.

Más al sur, el extremo austral también tendrá protagonismo. Sistemas frontales afectarán principalmente a la Patagonia, acompañados de intensos vientos que podrían alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora, mientras que las precipitaciones tendrían escaso avance hacia la zona sur.

Así, la Navidad en Chile estará marcada por calor extremo en el centro, lluvias en el norte y condiciones adversas en el extremo sur, configurando una semana climáticamente exigente de norte a sur.