CD Valdivia vence a Los Leones y estira la definición del título en la Liga Nacional de Básquetbol

El cuadro del sur se impuso en un ajustado partido al cuadro de Quilpué, forzando la serie a un cuarto juego.

Bastián Lizama

@chilelnb

@chilelnb

Club Deportivo Valdivia logró estirar la definición del título en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), luego de vencer este viernes por la noche a Colegio Los Leones en un dramático partido disputado en el Coliseo Antonio Azurmendy.

Los del Calle Calle derrotaron por 58-56 a los Felinos para dejar la serie 2-1 a favor del elenco de Quilpué y así forzar todo a un cuarto juego para resolver al flamante campeón del básquet chileno.

La gran figura del elenco valdiviano fue Lenell Henry con 21 tantos, mientras que en la visita el máximo anotador fue Kiandre Gaddy, con 24.

De esta manera, el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros volverá a ser una caldera este sábado 20 de diciembre, cuando se dispute desde las 20:30 horas el cuarto partido de la serie.

En caso de que Valdivia gane nuevamente, la serie por el título se definiría el lunes 22 de diciembre a las 20:30 horas en El Cubil Felino, en Quilpué. De lo contrario, Colegio Los Leones levantará esta noche su segundo título en la LNB.

