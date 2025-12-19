Corte Suprema ordena tramitar demanda por despido injustificado a trabajador de la Corporación Santiago 2023

Con el cierre de la Corporación Santiago 2023, las dudas en torno a los manejos financieros de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos no se detienen.

Mientras desde el Congreso Nacional ya solicitaron una intervención de la Contraloría, se acumulan los juicios laborales por parte de quienes estuvieron en aquella orgánica y que acusan despido injustificado.

Al respecto, la Corte Suprema entregó durante los últimos días un fallo que podría generar un precedente en torno a este tipo de instancias legales vinculadas a la Corporación Santiago 2023.

Esto luego que la cuarta sala del máximo tribunal del país acogió el recurso de queja de un trabajador de la orgánica, de iniciales A.G.M., quien se mantuvo contratado entre febrero y septiembre de 2022, donde se cuestionaba que el primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por declarar la caducidad de su acción por despido injustificado.

“La acción de despido injustificado derivada de un vínculo cuya real naturaleza forma parte del conflicto sometido al conocimiento de la judicatura laboral, queda supeditada, en los aspectos sustantivos y adjetivos, incluido el plazo para su interposición, a la acción de declaración de relación laboral, pues no puede existir en forma independiente de aquella”, se lee en parte del fallo.

Así las cosas, se invalidó la resolución del primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, planteando que se debe ordenar dar curso a la demanda por despido injustificado “citando a las partes a la respectiva audiencia preparatoria para conocer y resolver la totalidad de las acciones deducidas”, lo que abre el espacio para que otros juicios por despidos injustificados contra la Corporación Santiago 2023 puedan seguir su curso.