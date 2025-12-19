“Que se dedique a trabajar”: alcalde Desbordes carga contra ministra Orellana por eventual regreso de la Primera Dama

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre el eventual retorno de la figura de la Primera Dama en el gobierno de José Antonio Kast.

Fue en conversación con Radio Infinita que Orellana dijo que “si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de ”.

Getty Images | José Antonio Kast y María Pía Adriasola / Claudio Santana Ampliar

Al respecto, el jefe comunal señaló: “Lo único que le pediría (...) que respete el cargo de Ministra de Estado y se dedique a trabajar estos tres meses, preparar la entrega (del cargo), no le falte respeto a la mayoría de los chilenos que creemos que el rol de la Primera Dama es importante”.

“No le hace ninguna ayuda”

El cargo, añadió, “no es un invento nuestro, es algo que funciona de manera normal en Estados Unidos, Francia, etc.”.

“La ministra tiene todo el derecho a tener su opinión personal, pero desde el cargo en que está, al emitir este tipo de comentarios, la verdad es que no le hace ninguna ayuda”, comentó Mario Desbordes.