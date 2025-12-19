;

VIDEO. Presidente Boric tras asistir a velorio de bombero Paul Valenzuela: “Realmente impacta, duele, desgarra...”

Mandatario acompañó a la familia y a la Sexta Compañía tras la muerte en acto de servicio de Paul Cristoffer Valenzuela, voluntario con ocho años de trayectoria

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta el velorio del bombero Paul Valenzuela Muñoz, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que falleció mientras combatía un incendio estructural en el centro de la capital.

El Mandatario asistió para entregar sus condolencias a la familia y expresar el respaldo del Estado a la institución tras la pérdida de uno de sus voluntarios en acto de servicio.

Valenzuela, de 36 años, se desempeñaba como Ayudante Primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”. Era casado, padre de familia y acumulaba ocho años de servicio, tras haber ingresado a la institución en junio de 2017. Desde Bomberos destacaron su compromiso, vocación y permanente disposición al servicio de la comunidad.

El fatal accidente ocurrió cerca de las 17:30 horas, durante un incendio de gran magnitud en la intersección de Avenida España con Domeyko, en la comuna de Santiago. En el lugar trabajaban al menos 13 compañías, en medio de una tercera alarma de incendio, cuando se produjo un derrumbe estructural, presuntamente en un inmueble tipo cité, que dejó a tres voluntarios atrapados.

Paul Valenzuela fue rescatado desde los escombros en estado crítico y trasladado de urgencia hasta la Mutual de Seguridad, donde finalmente se confirmó su fallecimiento, convirtiéndose en un nuevo mártir de Bomberos de Chile.

Tras su salida del velorio, el Presidente Boric entregó unas palabras y expresó: “Evidentemente, es un día duro, porque los Bomberos de Chile son un orgullo de la nación, de todos los chilenos y chilenas, y estar acá con la Sexta Compañía, con su uniforme todavía con el olor a humo del incendio que fueron a combatir ayer, que se llevó la vida de Paul, realmente impacta, duele, desgarra, pero también da esperanza".

