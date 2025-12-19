;

VIDEO. “Operación Apocalipsis”: parte formalización de los 47 gendarmes detenidos por integrar una red de corrupción

Según la investigación, los imputados facilitaban el ingreso de objetos ilícitos, visitas irregulares y otras prácticas contrarias a los protocolos de seguridad.

Este mañana en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago inició la audiencia de formalización contra los 47 gendarmes detenidos por integrar una red de corrupción al interior del sistema penitenciario.

Lo anterior se enmarca en una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, denominada “Operación Apocalipsis”, que incluyó un masivo operativo con un total de 66 personas detenidas.

Los exfuncionarios de Gendarmería están acusados de facilitar el ingreso de objetos ilícitos, visitas no autorizadas y otras prácticas contrarias a los protocolos de seguridad en cárceles, particularmente en Santiago 1 y San Joaquín.

Delitos imputados a gendarmes

En la audiencia de formalización, iniciada a las 09.00 horas, la Fiscalía les imputará los delitos que incluyen agrupación criminal, cohecho, soborno e infracciones patrimoniales.

Debido al alto número de imputados, se espera que el proceso se extienda durante varias jornadas.

Revisa a continuación el inicio de la audiencia de formalización:

