;

VIDEO. Nuevos ataques de Estados Unidos a “narcolanchas” en el Caribe dejan cinco muertos

Con estas acciones, la cifra de muertes por bombardeos en el Caribe y el Pacífico supera el centenar.

Información de

DW

ADN Radio

Captura

Captura

El Ejército de Estados Unidos anunció la muerte de cinco presuntos “narcoterroristas” en dos ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico, lo que eleva al menos a 104 las víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones”, dijo el Comando Sur en su cuenta de X.

Tres personas murieron en el primer ataque y las otras dos en la segunda embarcación, indicó el ejército.

De acuerdo con un recuento de la AFP con información oficial, con este nuevo ataque la cifra de muertos en los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe supera el centenar.

Revisa también:

ADN

La administración del presidente Donald Trump no ha aportado pruebas de que las embarcaciones estén implicadas en narcotráfico, lo que ha abierto un intenso debate sobre el marco legal de las operaciones.

Legisladores de la oposición demócrata, pero también de la mayoría republicana en el Congreso, consideran que el presidente no tiene la autoridad legal para realizar estos ataques.

Sin embargo, la Cámara de Representantes rechazó dos textos que buscaban regular por ley estas operaciones. En el Senado también fracasaron medidas similares.

La campaña llega al tiempo que el gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar una red de narcotráfico.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad