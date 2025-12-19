;

VIDEO. No se dice así: mexicano en Chile revela el “error” que todos cometen al pedir este popular jugo

El humorista Ricardo Badillo explicó por qué los chilenos erramos en la popular marca, acumulando miles de visitas.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

El comediante mexicano Ricardo Badillo, conocido en redes sociales como MexicanoQl, volvió a generar risas y debate entre sus seguidores tras publicar un video en el que comenta una curiosa diferencia cultural que detectó viviendo en Chile: la forma en que se pronuncia la conocida marca de jugos Jumex.

En el registro, que rápidamente se viralizó en TikTok y otras plataformas, el humorista relata que le llamó la atención que en Chile muchas personas digan “yumex”, pronunciando la “J” como si fuera una “Y”.

Con su característico humor, el comediante aclara que no se trata de una crítica ni de una campaña publicitaria pagada, sino simplemente de una observación cultural que le pareció llamativa.

Revisa también

ADN

Jumex viene de Jugos de México y en México la J se pronuncia como J”, explica Badillo en el video, mientras muestra el envase y recalca el país de origen del producto.

Según relata, esta adaptación chilena le sonó a un intento de “agringar” la palabra, algo que describe con ironía y complicidad hacia el público local.

Fiel a su estilo, el comediante transforma la anécdota en una broma cotidiana y propone el dato como una especie de “información inútil pero divertida” para sorprender a amigos. “Ahora ya tienes un dato mamador para cuando un amigo te diga ‘pásame un yumex’ y tú le digas que no se dice así”, comenta, cerrando el video con humor.

@mexicanoql

Porque los chilenos le dicen así?🇨🇱🇲🇽 #chileno #mexicano

♬ sonido original - MexicanoQl

Ricardo Badillo se ha hecho popular en Chile precisamente por este tipo de contenidos, donde mezcla observaciones sobre el lenguaje, las costumbres locales y el choque cultural de ser mexicano viviendo en el país.

Sus videos suelen acumular millones de reproducciones y generar comentarios tanto de chilenos como de mexicanos, que se reconocen, y ríen, en las diferencias que él pone en escena.

@mexicanoql

Traduciendo Chileno a Mexicano 🇨🇱🇲🇽 @𝙎𝙤𝙮 𝙡𝙖 𝙏𝙤𝙧𝙮~❀ #chilena #mexicano #pareja

♬ sonido original - MexicanoQl

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad