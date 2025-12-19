El comediante mexicano Ricardo Badillo, conocido en redes sociales como MexicanoQl, volvió a generar risas y debate entre sus seguidores tras publicar un video en el que comenta una curiosa diferencia cultural que detectó viviendo en Chile: la forma en que se pronuncia la conocida marca de jugos Jumex.

En el registro, que rápidamente se viralizó en TikTok y otras plataformas, el humorista relata que le llamó la atención que en Chile muchas personas digan “yumex”, pronunciando la “J” como si fuera una “Y”.

Con su característico humor, el comediante aclara que no se trata de una crítica ni de una campaña publicitaria pagada, sino simplemente de una observación cultural que le pareció llamativa.

“Jumex viene de Jugos de México y en México la J se pronuncia como J”, explica Badillo en el video, mientras muestra el envase y recalca el país de origen del producto.

Según relata, esta adaptación chilena le sonó a un intento de “agringar” la palabra, algo que describe con ironía y complicidad hacia el público local.

Fiel a su estilo, el comediante transforma la anécdota en una broma cotidiana y propone el dato como una especie de “información inútil pero divertida” para sorprender a amigos. “Ahora ya tienes un dato mamador para cuando un amigo te diga ‘pásame un yumex’ y tú le digas que no se dice así”, comenta, cerrando el video con humor.

Ricardo Badillo se ha hecho popular en Chile precisamente por este tipo de contenidos, donde mezcla observaciones sobre el lenguaje, las costumbres locales y el choque cultural de ser mexicano viviendo en el país.

Sus videos suelen acumular millones de reproducciones y generar comentarios tanto de chilenos como de mexicanos, que se reconocen, y ríen, en las diferencias que él pone en escena.