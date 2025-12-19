;

Navidad 2025: Mall de Patronato confirma jornada especial para facilitar compras de último momento

Paseo Santa Filomena tendrá un funcionamiento único en el último fin de semana previo a las celebraciones navideñas.

Navidad 2025: Mall de Patronato confirma jornada especial para facilitar compras de último momento

Ya vivimos las últimas semanas del 2025, donde las fiestas de fin de año se toman la preocupación de muchas personas, con las compras y preparativos como principal inquietud.

Bajo este escenario, en el cual generalmente se corre contra el tiempo, el mall Paseo Santa Filomena de Patronato anunció una importante noticia pensando en facilitar la tarea de los compradores.

El centro comercial abrirá excepcionalmente este domingo 21 de diciembre entre las 10:00 y las 19:00 horas, ofreciendo una variada gama de productos a precios de remate y liquidación.

La medida busca responder al aumento de visitantes que, en los días previos a Navidad, llegan al tradicional barrio comercial en busca de regalos en oferta.

Desde ropa para hombres, mujeres y niños, hasta juguetes, accesorios, maquillaje, artículos para el hogar y vestuario de fiesta, el recinto promete opciones “al alcance de todos los bolsillos”.

Ubicado en Eusebio Lillo 440, comuna de Recoleta, el mall Paseo Santa Filomena se posiciona como uno de los principales polos comerciales del sector, con un flujo de miles de personas que lo visitan durante estas fechas.

Puedes revisar más información y todas las novedades en la cuenta oficial de Instagram del centro comercial: @paseosantafilomena.

