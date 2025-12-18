¿Cómo trabajar en el próximo gobierno si tienes menos de 35 años? Revisa los requisitos
La plataforma busca talentos jóvenes con vocación de servicio para ministerios y servicios públicos.
Con el cambio de administración a la vista, muchos jóvenes profesionales se preguntan cómo acceder a cargos en el Estado y formar parte del próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
Según informó Las Últimas Noticias (LUN), existe una plataforma que ya está reclutando personas que tengan menos de 35 años y busquen una oportunidad en el sector público.
Se trata de Futuro Público, una iniciativa que buscará interesados creando una base de datos de candidatos para ministerios, subsecretarías y servicios públicos.
Requisitos para postular
De acuerdo al medio mencionado anteriormente, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener menos de 35 años
- Contar con título profesional o licenciatura
- Mostrar vocación de servicio público
- Tener experiencia o interés en áreas como:
- Gestión pública o municipal
- Gestión social
- Ambito político
- Entorno universitario o académico
- Demostrar liderazgo en el ámbito público o privado
- Estar alineado con los principios y objetivos del próximo gobierno
¿Cómo postular?
El proceso es completamente online a través del sitio web de Futuro Público (puedes ingresar directamente AQUÍ) e incluye:
- Completar un formulario con datos personales, académicos y laborales
- Subir el currículum vitae (opcional)
- Responder preguntas abiertas sobre liderazgo y servicio público
- Enviar un video breve de presentación
