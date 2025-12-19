;

Macabro hallazgo en Peñalolén: encuentran a hombre baleado y con las manos atadas en plena vía pública

El cuerpo fue encontrado de madrugada en avenida Diagonal Las Torres por transeúntes.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Un macabro hallazgo quedó al descubierto la madrugada de este viernes en la comuna de Peñalolén, luego de que transeúntes encontraran el cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública, en el sector de avenida Diagonal Las Torres.

De acuerdo a información preliminar, la víctima presentaba evidentes signos de violencia, con al menos dos impactos balísticos y sus extremidades amarradas.

Según detalles policiales, el aviso a Carabineros se produjo cerca de las 3:30 horas, cuando personas que circulaban por el lugar alertaron sobre la presencia del cadáver. Al llegar al sitio del suceso, funcionarios constataron que se trataba de un hombre adulto, de identidad aún desconocida, quien se encontraba maniatado tanto de manos como de pies.

En el lugar, Carabineros encontró evidencia balística correspondiente a dos vainillas calibre 9 milímetros, las que fueron aisladas para el trabajo pericial. El sitio del suceso fue acordonado de inmediato para evitar su contaminación, mientras se realizaban las primeras diligencias investigativas.

El mayor Nicolás Sepúlveda, de la 43ª Comisaría de Peñalolén, confirmó que el cuerpo presentaba “sus extremidades atadas, tanto las superiores como las inferiores, así como evidencia de impacto balístico”. Asimismo, precisó que el hallazgo fue realizado por transeúntes y que, hasta ahora, no existen testigos directos del hecho.

Respecto a la identidad de la víctima, el oficial señaló que “se trata de una persona de sexo masculino, cuya identidad aún no ha sido determinada”, agregando que el cuerpo no ha sido manipulado y que se está a la espera del trabajo especializado para establecer si mantenía sus pertenencias o si existen indicios de otro delito asociado.

La Fiscalía de Flagrancia instruyó que la investigación quede a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, mientras que las pericias en el lugar serán realizadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Por ahora, no se ha establecido la dinámica del crimen ni si la víctima fue asesinada en el lugar o trasladada hasta allí. La investigación se mantiene en pleno desarrollo.

