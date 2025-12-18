¿Qué podría pasar con la Ley de las 40 horas en el gobierno de Kast? Especialista en derecho laboral responde / Getty Images

Pese a que José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile, asumirá recién el 11 de marzo de 2026, ya se está profundizando en las propuestas que podría implementar una vez instalado en el palacio de La Moneda.

Su equipo de transición trabaja en lo que han denominado el “Plan Desafío 90”, un programa que busca alistar una batería de medidas para los primeros tres meses. La instauración de un “Gobierno de Emergencia” apuntaría a materias como inmigración, seguridad y economía.

Naturalmente, el republicano también tendrá una hoja de ruta en materia laboral para su periodo 2026-2030. “Proponemos más y mejor trabajo para los chilenos”, precisa el documento “Plan M&M”.

Dentro de la lista de iniciativas aparece un nuevo modelo de indemnización laboral a todo evento; “desideologizar” la Dirección del Trabajo (DT), definida como un “agente del activismo del Partido Comunista”; y “más flexibilidad, menos regulaciones y burocracia”.

Precisamente en el último punto se lee que se estudiará con seriedad las consecuencias de medidas como las 40 horas, el salario mínimo y la Ley Karin, con el foco puesto en evaluar “el impacto real sobre la calidad de vida de las personas y sus efectos en las PYMES”.

“Nosotros no vamos a tocar la ley”, señaló Kast, en referencia a la medida de reducción de la jornada laboral, en su último debate televisivo antes de la segunda vuelta.

¿Qué podría pasar con la Ley de 40 horas en el gobierno de José Antonio Kast?

Pese a que sí podría modificarse, o incluso derogarse, “es prácticamente imposible, por los plazos legislativos, modificar a la brevedad la Ley de las 40 horas”, señala a ADN.cl Pedro Peña, especialista en derecho laboral y cofundador del estudio jurídico soytrabajador.cl. Es evidente, ajustes grandes requieren de un nuevo proyecto de ley y quórums en el Congreso.

“Lo que sí podría variar serían las diversas interpretaciones sobre sus múltiples normas y la implementación de estas, como ocurrió en la manera en que debe fraccionarse la reducción semanal”, precisa. Peña asegura que esto último podría suceder de inmediato a través de un dictamen de la Dirección del Trabajo (DT), sin pasar por el Congreso.

“Si se revisa la Ley 40 horas, claramente se van a afectar sectores como el comercio, gastronomía, hotelería, logística o salud, ya que esta ley, considerando sus particularidades, contempló sistemas excepcionales, como modalidades de turnos extraordinarios. Por eso, cualquier ajuste mal calibrado puede generar costos relevantes", explica.

Según lo planificado, la Ley 21.561 continuará con su aplicación gradual. El 26 de abril de 2026 la jornada laboral se reducirá de 44 a 42 horas y, en la misma fecha de 2028, se alcanzarán las 40 horas semanales. Eso sí, nada impide que las empresas se adelanten a la rebaja final desde ya.