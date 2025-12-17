Latife Soto lanza predicción explosiva para el gobierno de José Antonio Kast: “Díganme loca, pero eso viene”

Tras el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Chile, Latife Soto volvió a realizar un pronóstico sobre lo que podría ocurrir durante su gobierno.

Cabe recordar que la guía espiritual ya había anticipado que el candidato republicano llegaría a la presidencia. Ahora, la fecha clave será el próximo 11 de marzo, jornada en la que asumirá su nuevo rol.

Durante una transmisión junto a su amigo José Antonio Neme, la tarotista sacó las cartas y sorprendió al periodista con sus revelaciones.

“Este presidente va a arreglar la economía, van a hacer hartos arreglos en todo lo social, la gente volverá a hacer cosas”, detalló.

En la instancia también abordó sobre la delincuencia, asunto que genera “odio” entre las personas en la actualidad.

“Va a haber trabajo y vamos a tener buenas noticias, porque va a haber más vigilancia, con más atribuciones para atacar a los delincuentes. Eso viene”, añadió la tarotista.

“Se le va a acabar el jueguito de los Derechos Humanos a los delincuentes”, agregó.

Según su versión, en los años que vienen existirá “más trabajo” y “buenas noticias”.

Latife también lanzó otra bomba. “En 2026 se deshace la ONU y la OMS, vienen otras instituciones (…) es muy probable que los presidentes empiecen a salir de la ONU, lo van a hacer realidad“.

Por último, señaló: “Díganme loca, conspiranoica, lo que quieran (…) en un tiempito más, en unos meses más, van a saber de eso”.