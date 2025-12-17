;

Latife Soto lanza predicción explosiva para el gobierno de José Antonio Kast: “Díganme loca, pero eso viene”

Así lo adelantó a su amigo, el periodista José Antonio Neme, durante una transmisión en vivo.

Javier Méndez

Tras el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Chile, Latife Soto volvió a realizar un pronóstico sobre lo que podría ocurrir durante su gobierno.

Cabe recordar que la guía espiritual ya había anticipado que el candidato republicano llegaría a la presidencia. Ahora, la fecha clave será el próximo 11 de marzo, jornada en la que asumirá su nuevo rol.

Durante una transmisión junto a su amigo José Antonio Neme, la tarotista sacó las cartas y sorprendió al periodista con sus revelaciones.

Este presidente va a arreglar la economía, van a hacer hartos arreglos en todo lo social, la gente volverá a hacer cosas”, detalló.

En la instancia también abordó sobre la delincuencia, asunto que genera “odio” entre las personas en la actualidad.

“Va a haber trabajo y vamos a tener buenas noticias, porque va a haber más vigilancia, con más atribuciones para atacar a los delincuentes. Eso viene”, añadió la tarotista.

“Se le va a acabar el jueguito de los Derechos Humanos a los delincuentes”, agregó.

Según su versión, en los años que vienen existirá “más trabajo” y “buenas noticias”.

Latife también lanzó otra bomba. “En 2026 se deshace la ONU y la OMS, vienen otras instituciones (…) es muy probable que los presidentes empiecen a salir de la ONU, lo van a hacer realidad“.

Por último, señaló: “Díganme loca, conspiranoica, lo que quieran (…) en un tiempito más, en unos meses más, van a saber de eso”.

