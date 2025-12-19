Un episodio lleno de humor se vivió este jueves en el programa ¿Cuánto vale el show?, conducido por Julián Elfenbein, cuando Fran Maira sorprendió con una improvisada broma que dejó sin palabras a Don Carter.

Todo ocurrió mientras la integrante del jurado evaluaba la actuación de Andrea Castillo, quien interpretó Cucurrucucú paloma y recibió elogios por su desempeño. “Increíble, te pasaste”, expresó inicialmente la cantante, destacando la calidad artística de la participante.

Sin embargo, el momento dio un giro inesperado con una frase que desató risas en el estudio. “De verdad que te pasaste, eres extremadamente talentosa, se nota que tienes una carrera por detrás, como le gusta a Don Carter... Ah, no, no“, lanzó Fran Maira, generando sorpresa entre los presentes.

Tras ello, ante las reacciones y las risas de todos los que estaban en el estudio, la artista buscó bajarle el perfil al chiste. “¿Por qué? Si él dice que le gusta, ¿por qué? La carrera, uno tiene carrera por detrás, por encima”, explicó.

La reacción no tardó en llegar. “Eso fue gratuito”, comentó Elfenbein, mientras el comediante se cubría el rostro. Tras unos segundos, Don Carter respondió con humor: “Fran, eso es entre nosotros, por Dios, qué vergüenza”. A lo que Julián agregó: “Sin anestesia ah”.

Finalmente, Fran Maira retomó la evaluación con un mensaje más formal. “Tienes una carrera encima muy profesional, entonces creo que tú ya sabes perfecto lo que haces. Así que te felicito, espero que tengas muchos más escenarios encima”, señaló, dirigiéndose a Andrea Castillo, para dar por cerrado el divertido episodio.