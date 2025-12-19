;

VIDEO. Hasta se sonrojó: Don Carter queda impactado con broma en doble sentido de Fran Maira

El humorista quedó en silencio y se tapó la cara ante el chiste de la cantante.

Alejandro Basulto

Chilevisión

Chilevisión

Un episodio lleno de humor se vivió este jueves en el programa ¿Cuánto vale el show?, conducido por Julián Elfenbein, cuando Fran Maira sorprendió con una improvisada broma que dejó sin palabras a Don Carter.

Todo ocurrió mientras la integrante del jurado evaluaba la actuación de Andrea Castillo, quien interpretó Cucurrucucú paloma y recibió elogios por su desempeño. “Increíble, te pasaste”, expresó inicialmente la cantante, destacando la calidad artística de la participante.

Sin embargo, el momento dio un giro inesperado con una frase que desató risas en el estudio. “De verdad que te pasaste, eres extremadamente talentosa, se nota que tienes una carrera por detrás, como le gusta a Don Carter... Ah, no, no“, lanzó Fran Maira, generando sorpresa entre los presentes.

Revisa también:

ADN

Tras ello, ante las reacciones y las risas de todos los que estaban en el estudio, la artista buscó bajarle el perfil al chiste. “¿Por qué? Si él dice que le gusta, ¿por qué? La carrera, uno tiene carrera por detrás, por encima”, explicó.

La reacción no tardó en llegar. “Eso fue gratuito”, comentó Elfenbein, mientras el comediante se cubría el rostro. Tras unos segundos, Don Carter respondió con humor: “Fran, eso es entre nosotros, por Dios, qué vergüenza”. A lo que Julián agregó: “Sin anestesia ah”.

Finalmente, Fran Maira retomó la evaluación con un mensaje más formal. “Tienes una carrera encima muy profesional, entonces creo que tú ya sabes perfecto lo que haces. Así que te felicito, espero que tengas muchos más escenarios encima”, señaló, dirigiéndose a Andrea Castillo, para dar por cerrado el divertido episodio.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad