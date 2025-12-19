La renuncia de Fran García-Huidobro a Mega sigue dando de qué hablar. La “Dama de Hierro” ahora prepara su retorno a Chilevisión, canal donde trabajó por más de una década y que actualmente tiene como director de Programación a su expareja y padre de su hijo, Julio César Rodríguez.

Este movimiento fue analizado en el último capítulo de Noche de Suerte, donde Claudia Schmidt expresó: “Yo no le pondría tantas fichas Fran García-Huidobro, creo que es una mujer que, si bien tiene una trayectoria, en este año que ha vuelto a las pantallas no se ha lucido, fue sumamente criticada”.

Luego, la opinóloga apuntó al desempeño de la animadora en Mega: “El programa en el cual participó, que es Only Fome (Only Fama), no le fue bien. Entonces, de verdad, creo que ella misma sintió que quizás va a volver al canal que trabajó por más de 12 años. También estuvo en El Internado, pero para qué vamos a sumarle los fracasos”.

“Tuvo un año que pasó casi que sin pena ni gloria, o sea, no tuvo gloria, tuvo pena, porque fue todo críticas negativas desde el inicio, entonces, claro, creo que también puede ser interesante para ella, que nunca había renunciado, había tenido la suerte de nunca haber renunciado a un trabajo”, continuó.

Tras ello, señaló: “Estuvo segura por muchos años en Chilevisión y quizás eso le motiva, volver a reencontrarse. Recordemos que tomó muy malas decisiones en su minuto, cuando se fue a Canal 13, también pasó sin pena ni gloria (...) Ojalá que le vaya bien, pero si no es así, yo creo que se viene la debacle para Fran García-Huidobro”.

Más adelante, la panelista de Noche de Suerte incluso cuestionó la necesidad de su regreso: “La verdad es que yo creo que Chilevisión no necesita para nada a la Fran, a nadie. Con quien están, están muy bien, y en el fondo creo que esto es una oportunidad que está teniendo Fran García Huidobro porque Julio César Rodríguez está en ese canal, y todo queda en familia”.

Finalmente, Claudia Schmidt concluyó: “Ojalá le vaya bien, que pueda aprender ella a comportarse como lo estaba haciendo últimamente, porque cuando volvió a la pantalla estaba muy desprolija y ahora retomó el camino de la Fran que uno conocía antes. Habrá que esperar y el tiempo dirá qué pasa”.