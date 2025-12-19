;

“Es poca ropa la que andaba trayendo”: alarma en Farellones por mujer que desapareció mientras realizaba trekking

El hermano de la joven de 26 años señaló que ella “no venía tan preparada, ya que pensaba estar solo por el día”.

Ruth Cárcamo

Una intensa búsqueda se lleva a cabo en Farellones, región Metropolitana, por la desaparición de Daniela Sáez, joven de 26 años que fue vista por última vez el pasado miércoles 17 de diciembre mientras realizaba trekking en la zona.

Según información preliminar, la mujer comenzó el ascenso de madrugada junto a un amigo, pero él no pudo continuar y se quedó en el sector El Pintor, consignó T13.

Aunque tomaron caminos distintos, mantuvieron contacto por WhatsApp hasta alrededor de las 14:48 horas, momento en que se perdió toda comunicación. Desde entonces, no se ha tenido información sobre ella.

“Es poca ropa la que andaba trayendo”

“A Daniela se le descargó el celular cuando venía bajando. El amigo la buscó por 5 horas y no dio con su rastro, después nos avisó a nosotros y llegamos de inmediato, pasamos toda la noche buscándola”, relató el hermano de la joven, Diego Sáez, en “La tarde es nuestra”.

Y añadió: “mi hermana no venía tan preparada, ella pensaba estar solo por el día, por eso vino tan temprano. Llevaba una chaqueta muy delgada, unas calzas largas, no tiene el abrigo suficiente para pasar la noche acá”.

“Ya pasó una noche sola, ahora se avecina la segunda noche y va a empezar a caer la oscuridad. Estamos asustados, es poca ropa la que andaba trayendo para estas condiciones”, agregó.

Equipos del GOPE de Carabineros y Socorro Andino realizan labores de búsqueda por tierra y aire en distintos sectores del cerro, con el fin de dar con el paradero de Daniela Sáez.

