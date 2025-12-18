;

Ocho años en la institución y padre de familia: quién es el voluntario de Bomberos fallecido en acto de servicio

Se desempeñaba como Ayudante Primero de los “Salvadores y Guardia de Propiedad”. Tras ocho años de servicio, perdió la vida combatiendo un incendio en el centro de Santiago.

Mario Vergara

Ocho años en la institución y padre de familia: quién es el voluntario de Bomberos fallecido en acto de servicio

Ocho años en la institución y padre de familia: quién es el voluntario de Bomberos fallecido en acto de servicio / Mario Andrés Vergara Escobar

El Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó la identidad del voluntario fallecido este jueves 18 de diciembre mientras combatía un incendio estructural en la comuna de Santiago. Se trata de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, quien se desempeñaba como Ayudante Primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”.

Valenzuela, de 36 años de vida, era casado y padre de familia. Su trayectoria en la institución comenzó en junio de 2017, acumulando ocho años de servicio en los que, según destacó la institución, se distinguió por su “compromiso, vocación y entrega a la comunidad”.

El trágico desenlace se produjo cerca de las 17:30 horas, en la intersección de Avenida España y Domeyko, donde al menos 13 compañías trabajaban en una tercera alarma de incendio. Mientras atendía la emergencia, se registró un derrumbe estructural —aparentemente en un inmueble tipo cité— que atrapó a tres voluntarios entre los escombros.

ADN

Tras ser rescatado en estado de extrema gravedad, el Ayudante Primero fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad. Pese a los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo, se confirmó su deceso en el recinto asistencial, convirtiéndose en un nuevo mártir de la institución.

A través de un comunicado oficial, el Cuerpo de Bomberos de Santiago expresó sus condolencias a la familia de Paul Valenzuela y a sus compañeros de la Sexta Compañía, informando que los detalles sobre sus funerales serán comunicados oportunamente

