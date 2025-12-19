;

En medio de patrullaje preventivo: recapturan a interno que se fugó de la cárcel de Valparaíso en 2023

El sujeto fue detectado tras intentar huir cuando Carabineros quiso controlarlo. Al verificar su identidad, se confirmó que mantenía tres órdenes de detención vigentes.

Ruth Cárcamo

Capturas

Capturas

Durante la madrugada de este viernes, personal de Carabineros detuvo a un hombre, tras confirmarse que se mantenía prófugo del Centro Penitenciario de Valparaíso.

La detención se produjo cuando los uniformados realizaban un patrullaje preventivo por la intersección de las calles Agustín Avezón y Germán Riesco.

En ese contexto, al intentar efectuar un control de identidad, el sujeto comenzó a huir del lugar, siendo alcanzado por los funcionarios policiales, quienes solicitaron su identificación.

Prófugo desde el 15 de diciembre de 2023

Es así que verificaron que mantenía tres órdenes de detención vigentes por el delito de robo con violencia. Posteriormente, cerca de las 05:00 horas, se estableció que se encontraba prófugo desde el 15 de diciembre de 2023.

Finalmente, Carabineros tomó contacto con la encargada de causa del Juzgado de Garantía de Quillota, quien instruyó su ingreso inmediato al Centro Penitenciario de Quillota.

