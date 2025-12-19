Bus se desbarranca en Valparaíso tras fuerte choque con furgón
El vehículo menor quedó completamente destruido en la parte frontal.
Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este viernes 12 de diciembre en Valparaíso.
Esto porque un bus interurbano se desbarrancó en la Ruta F-30 E, que une Concón y Quintero, luego de chocar con un furgón, vehículo que quedó completamente destruido.
Según consigna T13, al menos 8 personas resultaron lesionadas, mientras que el tránsito en el lugar está suspendido.
En desarrollo...
