En Tu Día se vivió un emotivo momento, cuando una madre fue entrevistada por una reportera del matinal, cuando se encontraba junto a sus dos hijos en el automóvil.

“¿Hacia dónde va?”, preguntó la periodista. “Vamos a trabajar”, respondió la mujer. “Y los niños que no van al colegio, les veo la cara feliz”, replicó la reportera. “Sí, contentos, además me ayudan. Me ayudan bastante”, respondió la madre de los dos pequeños, quienes por estas fechas ya terminaron sus clases en el colegio.

Luego, la mujer indicó que trabaja en la feria, como comerciante, y que sus hijos la acompañan. “Dos se quedaron en la casita, porque mi hija me ayuda con el otro y yo me llevo a ellos dos que me ayudan”, agregó. Y después explicó los roles de sus dos partners: “Él descarga y él me ayuda a ordenar las cosas”.

Tras ello, la periodista le preguntó a uno de los niños cómo es trabajar con la mamá, y el pequeño contestó: “Bueno, es que me gusta ayudarla porque ella me dio la vida, me cuida todos los días, me da comida”.

Más adelante, entre lágrimas, la mujer contó: “Mi esposo murió hace un año y medio. Entonces tuve que emprender, porque dejar a los niños solos en este tiempo donde las cosas están tan difíciles, malas... Para mí esto ha sido muy bueno”.

“Los niños son niños buenos, se portan bien, tienen buenas notas. Mi hija se ganó la gratuidad, está estudiando en la universidad (...) Estas lágrimas son de felicidad”, concluyó.