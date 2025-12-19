Creció la lista: los futbolistas con pasado en la U que jugarán en la UC en 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad Católica se movió rápidamente en el mercado y ya abrochó la llegada de cuatro refuerzos para la temporada 2026: Matías Palavecino, Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo.

En el caso de Martínez y Cerezo, ambos pasaron por Universidad de Chile, clásico rival de los cruzados. De hecho, el lateral derecho se formó y debutó profesionalmente en el conjunto azul.

Cuatro ex azules jugarán en la UC en 2026

Con la llegada de Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo, serán cuatro los exfutbolistas de la U que vestirán la camiseta de Universidad Católica en 2026.

Los dos jugadores ya mencionados se suman a Eugenio Mena y Cristian Cuevas, ambos con pasado en el “Romántico Viajero”.

Y hasta hace unas semanas, Valber Huerta también era parte de esta lista. El central, formando en la catera de Universidad de Chile, rescindió su contrato con la UC en noviembre pasado debido a sus problemas físicos.



