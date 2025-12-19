;

Creció la lista: los futbolistas con pasado en la U que jugarán en la UC en 2026

Los cruzados afrontarán la próxima temporada con cuatro ex azules en su plantel.

Daniel Ramírez

Creció la lista: los futbolistas con pasado en la U que jugarán en la UC en 2026

Creció la lista: los futbolistas con pasado en la U que jugarán en la UC en 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad Católica se movió rápidamente en el mercado y ya abrochó la llegada de cuatro refuerzos para la temporada 2026: Matías Palavecino, Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo.

En el caso de Martínez y Cerezo, ambos pasaron por Universidad de Chile, clásico rival de los cruzados. De hecho, el lateral derecho se formó y debutó profesionalmente en el conjunto azul.

Revisa también:

ADN

Cuatro ex azules jugarán en la UC en 2026

Con la llegada de Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo, serán cuatro los exfutbolistas de la U que vestirán la camiseta de Universidad Católica en 2026.

Los dos jugadores ya mencionados se suman a Eugenio Mena y Cristian Cuevas, ambos con pasado en el “Romántico Viajero”.

Y hasta hace unas semanas, Valber Huerta también era parte de esta lista. El central, formando en la catera de Universidad de Chile, rescindió su contrato con la UC en noviembre pasado debido a sus problemas físicos.


Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad