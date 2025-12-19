Cobreloa anuncia con bombos y platillos el retorno de un histórico del club: “Está de regreso para defender con todo nuestra camiseta” / Alejandro Leiva Varela / Agencia Uno

A través de sus redes sociales, Cobreloa oficializó el regreso del delantero Cristian Insaurralde, quien volverá a vestir la camiseta naranja tras jugar en Unión La Calera y Unión Española este 2025.

El futbolista argentino quedó en la historia del cuadro “loíno” tras marcar el gol que le dio el ascenso a Primera División en 2023, temporada donde fue la gran figura del equipo.

Por lo mismo, el cuadro de Calama anunció con bombos y platillos el retorno del atacante. “Bienvenido a casa, Garyhistórico. ¡Es oficial! Cristian Insaurralde está de regreso para defender con todo la camiseta de Cobreloa”, señaló el club en una publicación.

“El delantero naranja arriba a su casa, y será una de las alternativas ofensivas del plantel minero 2026″, agregaron los “Zorros del Desierto”.

Insaurralde se suma a Jorge Gatica, Matías Sandoval, Bastián San Juan, Diego Tapia y Tomás Aránguiz como nuevas incorporaciones de Cobreloa para la próxima temporada.