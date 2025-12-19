;

Copa Chile de Tenis 2025: queda definido el cuadro del torneo y los primeros cruces

El lunes 22 de diciembre comenzará la disputa del torneo en el Club de Tenis Providencia.

Carlos Madariaga

Este viernes se desarrolló el sorteo del cuadro principal de la Copa Chile de Tenis 2025.

Quedaron resueltos los cruces del torneo, donde Tomás Barrios (111° ATP) y Benjamín Torrealba (839°) son los dos cabezas de serie, con lo que quedaron libres en la primera ronda.

Para este lunes 22 de diciembre quedó resuelta la agenda del primer día de competencia, donde Joaquín León y Jorge Abde lograron los cupos al main draw desde la qualy.

En cuanto a aquella programación, destacan los choques de Benjamín Torres ante Ignacio Becerra y el de Nicolás Villalón ante Tomás Menzel.

Tomás Barrios espera ganador del cruce entre Diego Ortiz y Carlos Silva, mientras que Benjamín Torrealba enfrentará a quien se imponga del juego entre Amador Salazar y Jorge Abde.

La programación de la Copa Chile de Tenis 2025

12:00 hrs | Amador Salazar vs. Jorge Abde

A seguir | Benjamín Torres vs. Ignacio Becerra

No antes de las 14:30 hrs | Diego Ortiz vs. Carlos Silva

A seguir | Bastián Zamora vs. Nicolás Bruna

No antes de las 17:00 hrs | Bautista de la Peña vs. Joaquín León

No antes de las 19:00 hrs | Nicolás Villalón vs. Tomás Menzel.

