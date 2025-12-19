¿Cómo saber si una tienda es falsa en redes sociales? Expertos entregan recomendaciones para evitar estafas

El crecimiento del comercio electrónico ha impulsado a miles de emprendedores a vender sus productos a través de redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok.

Sin embargo, este auge también ha creado el escenario perfecto para que proliferen las tiendas falsas y aumenten las estafas en línea ante la poca regulación y capacidad de reclamo.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), el 70% de los habitantes de la Región Metropolitana realizó al menos una compra online durante el segundo trimestre de 2025.

Del total de transacciones informales, el 26% se concentra en redes sociales y el 14% en marketplaces. Estas cifras evidencian que las plataformas más populares también se han convertido en terreno fértil para los ciberdelincuentes.

David González, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, advierte que el problema de comprar en estas tiendas “sin verificar no solo implica el riesgo de no recibir el producto, sino también la posible pérdida de dinero y el robo de datos personales”.

Según el experto, las tiendas fraudulentas suelen atraer a los usuarios con “precios bajos y ofertas constantes como principal gancho para explotar una necesidad”.

Entre las plataformas más afectadas se encuentra Facebook Marketplace, donde basta con tener una cuenta para comenzar a vender. Esto, pese a que existen algoritmos y revisores humanos destinados a detectar perfiles falsos.

González detalla que los engaños más frecuentes incluyen el robo de cuentas mediante Google Voice, la entrega de productos falsificados o defectuosos, transferencias no reembolsables, casos de sobrepago y phishing con supuestas promociones.

¿Cómo detectar una tienda falsa?

Los estafadores apelan a la urgencia y las emociones para provocar compras impulsivas. Mensajes como “oferta por tiempo limitado” o “últimas unidades disponibles” buscan que el usuario actúe sin verificar.

Otro indicio de alerta son las ofertas con precios demasiado bajos, típicos de productos robados o falsificados. También es clave evaluar la credibilidad del perfil del vendedor: revisar el nombre de la cuenta, la cantidad de seguidores, la frecuencia de publicaciones y los comentarios de otros usuarios.

“Errores ortográficos o de redacción pueden ser señales de que se trata de una tienda falsa, gestionada por bots o desde otro país”, advierte el especialista.

En los canales de contacto, si solo existe comunicación por mensajes directos, sin página web o número de WhatsApp verificado, conviene desconfiar.

David recomienda verificar que los enlaces de pago sean seguros y correspondan a plataformas reconocidas, además de evitar transferencias directas o pagos anticipados.

Otra medida esencial es no compartir códigos de verificación (2FA) ni datos personales fuera de canales oficiales.

En caso de detectar irregularidades, se puede denunciar el perfil o reportarlo directamente a Facebook Marketplace.