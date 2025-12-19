Así será el nuevo parque de diversiones que se abrirá en Santiago este verano: un “hijo pequeño” de Fantasilandia

En enero de 2026 debería comenzar a funcionar un nuevo parque de atracciones en la Región Metropolitana y atención: no se trata de Fantasilandia en San Bernardo.

En detalle, ya se prepara la instalación de 12 juegos mecánicos en el Mall Plaza Oeste, ubicado en la comuna de Cerrillos, específicamente en la explanada con laguna y anfiteatro, a la que se accede por Américo Vespucio.

Según LUN, las atracciones se repartirán en 1.500 metros cuadrados producto de una alianza entre Happyland Park y la empresa de malls.

“Este será el primer parque de entretenciones de gran escala dentro de un centro comercial en Chile”, aseguró Alfredo Camponovo, gerente comercial de Mallplaza Chile. De hecho, también sería una idea inédita en el Cono Sur.

Una de las máquinas que podría ser protagonista del espacio es Xtreme Fall. El ya mítico juego de caída libre fue trasladado desde el recinto del Parque O’Higgins, que pertenece a Diversur, grupo del que también forma parte Happyland.

La inauguración supone el parque número 34 de Happyland y el primero que estará al aire libre. El 80% de las experiencias en el lugar serían nuevas.

Algunos de los juegos que se podrán encontrar son: