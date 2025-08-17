¿Competencia para Orlando? Cómo será la llegada de Fantasilandia a San Bernardo y la ampliación del Buin Zoo

Una especie de mini Orlando, Florida, podría materializarse próximamente al sur de Santiago con la llegada de Fantasilandia a San Bernardo, la ampliación del Buin Zoo e incluso la construcción de una nueva estación de tren que mejorará la conectividad.

Los ambiciosos proyectos estarán ubicados a apenas dos kilómetros de distancia, separados por el Río Maipo, y podrían consolidar un nuevo polo turístico alejado del centro de la capital.

Ya es conocido que los juegos mecánicos abandonarán el Parque O’Higgins y se desplegarán en un nuevo terreno de 27 hectáreas. La inversión llega a US$110 millones y se espera que comience a funcionar en el año 2027.

Por otro lado, Buin Zoo también está creciendo tras la compra de 15 hectáreas que duplicarían el espacio actual. Según Economía y Negocios, la etapa es preliminar, pero ya iniciaron el proceso de forestación y aumentaron la capacidad de los estacionamientos.

El diseño estará a cargo de la firma alemana Dan Pearlman, la que ya renovó instalaciones como el Chester Zoo en Inglaterra.

“Nuestras estadísticas muestran que gran parte de los visitantes de regiones que vienen a Santiago en vacaciones, precisamente, visitan Fantasilandia y BuinZoo. Estamos apuntando a públicos distintos, uno más juvenil y otro más familiar”, dijo al medio citado Ignacio Idalsoaga, director del Bioparque.

Hans Scott Ampliar

Volviendo a la mudanza del parque de atracciones, fundado por Gerardo Arteaga, quien murió el pasado jueves a los 81 años, también se anunció la incorporación de un parque acuático con piscinas y toboganes que podría partir en 2026.

En concreto, se levantará en el kilómetro 26,5 de la Autopista Central, justo entre el Mall Plaza Sur y la Medialuna de Nos.

La nueva estación Lo Infante Fantasilandia está siendo evaluada, aunque ya se estaría avanzando en estudios y presupuesto. Los resultados podrían aparecer en el segundo semestre del próximo año.

EFE señaló que la parada correspondería al tramo de pasajeros Alameda-Rancagua-San Fernando. Desde el punto partirían buses de acercamiento.

Idalsoaga también entregó novedades que llegarán pronto. Este 2025 abrirán un centro de evento y un restaurante llamado Karibu con temática de África.