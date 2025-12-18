;

Superó a Pamela Jiles: PDG elige a Juan Marcelo Valenzuela como nuevo jefe de bancada

La parlamentaria comenzó a tensionar la interna del partido, tras pedir “transparencia y probidad” de los resultados.

Juan Castillo

Durante esta jornada, el Partido de la Gente (PDG) informó que tras una consulta interna, el diputado electo por Valparaíso, Juan Marcelo Valenzuela, fue elegido como el nuevo jefe de bancada.

Desde el partido indicaron que Valenzuela “tendrá a su cargo la coordinación política y legislativa de la bancada, la representación ante la Mesa de la Cámara y la conducción de las conversaciones político-institucionales que correspondan”.

“Esta designación se enmarca en un sistema de jefatura rotativa que contempla cuatro jefaturas a lo largo del período legislativo, comenzando este año con el diputado mencionado”, agregaron.

Por su parte, el parlamentario electo agradeció “la confianza y la responsabilidad” dada por sus colegas de colectividad.

“Llegamos al Congreso porque la clase media y la clase media emergente han depositado la confianza en nosotros y queremos con fuerza llegar a proponer los temas para aliviar la calidad de vida de ellos”, complementó.

Asimismo, se designó como subjefa de bancada a la diputada electa del Distrito 9 de la Región Metropolitana, Tamara Ramírez, mientras que Valenzuela y Rodrigo Vattuone, presidente nacional del PDG, sin quienes liderarán las conversaciones “con los distintos sectores políticos”.

De esta forma, Juan Marcelo Valenzuela superó a Pamela Jiles en la consulta interna, parlamentaria que ya comenzó a tensionar la decisión del partido, puesto que “transparencia y probidad” de los resultados.

