Alerta en el extremo sur de Chile: incendio por fuga de gas en Magallanes activa protocolos de emergencia

Una contingencia operativa se registró durante la madrugada de este viernes en el sistema de transporte de gas de la empresa ENAP en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas, mientras se realizaban labores de limpieza y mantención en el denominado ducto 18, en el sector de Posesión, donde se produjo una fuga de gas que derivó en un incendio.

Desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía informaron que, tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, tanto por la empresa operadora como por las autoridades locales, en coordinación con Bomberos y equipos de emergencia.

La situación dejó a una persona con una lesión leve, quien fue trasladada oportunamente a un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital, confirmaron desde ENAP.

Como medida preventiva y con el objetivo principal de resguardar el abastecimiento de gas para los hogares, las autoridades adoptaron ajustes en la operación del sistema. Entre ellos, se incluyeron reducciones temporales en el consumo industrial y el uso de combustibles alternativos en parte de la generación eléctrica regional, buscando asegurar la continuidad del suministro residencial.

Desde la Seremi de Energía señalaron que se mantiene una coordinación permanente con ENAP, las empresas involucradas y el Comité Operativo correspondiente, con el fin de monitorear la evolución de la contingencia y supervisar las acciones correctivas que permitan restablecer las condiciones normales de operación en el menor plazo posible y bajo los máximos estándares de seguridad.

Asimismo, se informó que el suministro de gas fue suspendido temporalmente para algunos clientes de la región, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras el incidente.