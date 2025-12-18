El creador de contenido chileno Leandro Sun encendió las alertas en redes sociales luego de revelar una peligrosa modalidad de estafa que sufrió tras ser víctima de un asalto, en el que le robaron su teléfono móvil.

A través de un video que ya supera las 22 mil reproducciones, el influencer relató cómo delincuentes intentaron engañarlo haciéndose pasar por un supuesto servicio técnico para que desbloqueara su equipo.

Según contó, días después del robo recibió una llamada desde un número desconocido en la que le preguntaron si era el dueño de un iPhone 16 Pro Max recientemente sustraído.

¿Amenazas del Tren de Aragua?

La conversación generó ilusión de recuperar el dispositivo, ya que incluso aseguraron que el teléfono estaba en manos de terceros y que bastaba con seguir algunos pasos para devolverlo.

“Uno se ilusiona y piensa que lo va a recuperar”, señaló Leandro, quien explicó que los supuestos intermediarios le pidieron desactivar el modo “perdido” del celular, asegurando que así podrían entregarlo o llevarlo a Carabineros. Sin embargo, tras consultar con personas cercanas, decidió no hacerlo.

La situación escaló cuando el mismo número comenzó a enviar amenazas, mencionando supuestos vínculos con bandas criminales, como el Tren de Aragua, utilizando insultos para intimidarlo. A pesar del miedo inicial, el influencer mantuvo la calma y no accedió a la solicitud.

Leandro explicó que esta estafa busca que las víctimas desbloqueen voluntariamente sus teléfonos, lo que permite a los delincuentes reutilizar o vender los equipos, algo imposible mientras el dispositivo permanece bloqueado.

“Si te asaltaron, no caigas en esto. Nunca saques el modo perdido”, advirtió, llamando a extremar precauciones y a no confiar en llamados que prometen recuperar celulares robados.

En los comentarios del video, decenas de usuarios relataron haber vivido experiencias similares, confirmando que se trata de una práctica recurrente. El creador cerró su mensaje insistiendo en denunciar y no ceder ante presiones o amenazas.