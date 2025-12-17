Una extraña y desconcertante vivencia vivió un joven chileno al interior de un supermercado, luego de que un guardia de seguridad le asegurara que no podía usar audífonos en ambos oídos porque eso “iba contra la ley”.

El episodio fue relatado por el propio afectado en un video de TikTok que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, y que ya se acera a las 500 mil reproducciones.

Agencia Uno | Referencial Ampliar

El protagonista es Pablo Nomah, creador de contenido de humor en la plataforma, quien contó que ingresó al local usando audífonos mientras hacía compras cotidianas. Según su relato, el guardia no se encontraba en su puesto al momento de su ingreso, por lo que avanzó sin que le colocaran el habitual sello de seguridad en la mochila.

Minutos después, mientras revisaba productos, el guardia se le acercó por detrás y le tocó la espalda para llamarle la atención. “Me dice que no puedo andar así. Yo pensé que se refería a la ropa”, relató el joven, quien aseguró que la explicación lo dejó completamente descolocado.

De acuerdo al testimonio, el funcionario le señaló que no podía usar ambos audífonos al mismo tiempo, ya que eso estaría prohibido por ley. “Me dijo que ahora no se puede andar con dos audífonos, que es parte de la ley y que tenía que usar solo uno”, afirmó Nomah, visiblemente sorprendido.

El joven cuestionó de inmediato la veracidad de la supuesta norma, señalando que nunca había escuchado algo similar. En el video, plantea la duda que encendió el debate en redes sociales: si se trata de una regla real o simplemente de una situación absurda motivada por el enojo del guardia, quien, según su versión, habría sido reprendido por no cumplir con su labor al ingreso.