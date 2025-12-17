;

VIDEO. Joven chileno denuncia insólita situación en supermercado: guardia le dijo que “era ilegal” usar dos audífonos

El registro, subido a TikTok, se volvió viral por el desconcierto del joven, quien aseguró que un guardia de seguridad le exigió sacarse un audífono porque supuestamente infringía la ley.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

Una extraña y desconcertante vivencia vivió un joven chileno al interior de un supermercado, luego de que un guardia de seguridad le asegurara que no podía usar audífonos en ambos oídos porque eso “iba contra la ley”.

El episodio fue relatado por el propio afectado en un video de TikTok que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, y que ya se acera a las 500 mil reproducciones.

ADN

Agencia Uno | Referencial

El protagonista es Pablo Nomah, creador de contenido de humor en la plataforma, quien contó que ingresó al local usando audífonos mientras hacía compras cotidianas. Según su relato, el guardia no se encontraba en su puesto al momento de su ingreso, por lo que avanzó sin que le colocaran el habitual sello de seguridad en la mochila.

Minutos después, mientras revisaba productos, el guardia se le acercó por detrás y le tocó la espalda para llamarle la atención. “Me dice que no puedo andar así. Yo pensé que se refería a la ropa”, relató el joven, quien aseguró que la explicación lo dejó completamente descolocado.

Revisa también

ADN

De acuerdo al testimonio, el funcionario le señaló que no podía usar ambos audífonos al mismo tiempo, ya que eso estaría prohibido por ley. “Me dijo que ahora no se puede andar con dos audífonos, que es parte de la ley y que tenía que usar solo uno”, afirmó Nomah, visiblemente sorprendido.

El joven cuestionó de inmediato la veracidad de la supuesta norma, señalando que nunca había escuchado algo similar. En el video, plantea la duda que encendió el debate en redes sociales: si se trata de una regla real o simplemente de una situación absurda motivada por el enojo del guardia, quien, según su versión, habría sido reprendido por no cumplir con su labor al ingreso.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad