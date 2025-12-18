;

Por falla de tren en Línea 2: despliegan buses de apoyo ante problemas en el Metro de Santiago

Desde Red Movilidad informaron de este plan de apoyo ante la contingencia en el transporte público.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la mañana de este lunes, Metro de Santiago informó que 12 estaciones de Línea 2 no se encuentran funcionando.

En detalle, el servicio solo está disponible entre las estaciones Franklin y Vespucio Norte, mientras que el resto de la línea no está operativa.

Ante esta contingencia en el transporte público capitalino, Red Movilidad anunció el despliegue de buses de apoyo en las calles de Santiago.

En detalle, habrá máquinas que harán recorridos en “bucle”, es decir, pasarán por el tramo de las estaciones afectadas (entre Hospital el Pino y El Llano), acercando a las personas a las estaciones que sí están funcionando con normalidad.

