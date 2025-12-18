Metro de Santiago reabre 8 de 12 estaciones de Línea 2 tras falla en tren
Revisa cómo funciona el sistema de transporte de subterráneo hoy jueves.
En horas de la mañana de este jueves, Metro de Santiago reportó retrasos en el servicio de Línea 2.
Según detalló la empresa, el problema se originó por un tren detenido más del tiempo habitual en estación Lo Ovalle.
En un principio, se informó que el servicio en Línea 2 solo funcionaba entre las estaciones Franklin y Vespucio Norte.
Sin embargo, con el paso de los minutos, 8 estaciones fueron reabiertas: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental, Ciudad del Niño, Lo Ovalle, El Parrón y La Cisterna.
De esta manera, las 4 estaciones de Línea 2 que no están funcionando por falla en tren son:
- El Bosque
- Observatorio
- Copa Lo Martínez
- Hospital el Pino
