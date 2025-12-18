“No va más”: Mega a pierde valiosa integrante de uno de sus programas más exitosos

Durante Hay que decirlo, Pamela Díaz sorprendió al contar una información que involucra a uno de los integrantes del jurado del programa Coliseo. Según explicó, la salida se debería a cambios en la programación de Mega para el 2026.

“Me enteré hace un día, menos de 24 horas, porque esto fue ayer en la tarde, que uno de los personajes que está ahí de jurado no va más en Mega, porque le dijeron que el otro año no va Coliseo, y es un personaje muy importante”, señaló la conductora de espacio farandulero de Canal 13.

De inmediato aclaró que no se trataba de Myriam Hernández y lanzó una pista: “Empieza con P”. Nacho Gutiérrez reaccionó preguntando: “¿Por qué Pamela Leiva no va más en Coliseo?”.

Más adelante, La Fiera relató cómo se enteró: “Yo llamé a mi amiga para decirle que tengo una idea muy buena para el otro año. Y le pregunté, ‘amiga, dime la verdad para no molestarte, porque mi idea es trabajar contigo’”.

“Y me dijo, ‘amiga, te voy a decir unas cosa, me encantaría trabajar contigo porque el otro año, por lo que yo sé, Coliseo no va’. El único problema es que me lo dijo en off”, complementó, antes de que sus compañeros en Hay que decirlo se rieran de ella por no respetar la confidencialidad de la cuña.

Por su parte, Manu González entregó más detalles sobre el futuro del espacio: “Yo lo que tengo entendido es que Coliseo definitivamente se pausa, hasta seguramente septiembre u octubre (...) Porque hay que recordar que es un programa que elige uno de los humoristas que estarán en Viña y otros festivales”.

Pamela Díaz cerró la conversación con una frase que lo resume todo: “Pamela Leiva queda libre ahora”.