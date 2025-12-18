;

“No va más”: Mega a pierde valiosa integrante de uno de sus programas más exitosos

Incluso, manifestó encontrarse disponible para trabajar con Pamela Díaz.

Alejandro Basulto

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Luis Bozzo Barraza.

Durante Hay que decirlo, Pamela Díaz sorprendió al contar una información que involucra a uno de los integrantes del jurado del programa Coliseo. Según explicó, la salida se debería a cambios en la programación de Mega para el 2026.

“Me enteré hace un día, menos de 24 horas, porque esto fue ayer en la tarde, que uno de los personajes que está ahí de jurado no va más en Mega, porque le dijeron que el otro año no va Coliseo, y es un personaje muy importante”, señaló la conductora de espacio farandulero de Canal 13.

De inmediato aclaró que no se trataba de Myriam Hernández y lanzó una pista: “Empieza con P”. Nacho Gutiérrez reaccionó preguntando: “¿Por qué Pamela Leiva no va más en Coliseo?”.

Revisa también:

ADN

Más adelante, La Fiera relató cómo se enteró: “Yo llamé a mi amiga para decirle que tengo una idea muy buena para el otro año. Y le pregunté, ‘amiga, dime la verdad para no molestarte, porque mi idea es trabajar contigo’”.

“Y me dijo, ‘amiga, te voy a decir unas cosa, me encantaría trabajar contigo porque el otro año, por lo que yo sé, Coliseo no va’. El único problema es que me lo dijo en off”, complementó, antes de que sus compañeros en Hay que decirlo se rieran de ella por no respetar la confidencialidad de la cuña.

Por su parte, Manu González entregó más detalles sobre el futuro del espacio: “Yo lo que tengo entendido es que Coliseo definitivamente se pausa, hasta seguramente septiembre u octubre (...) Porque hay que recordar que es un programa que elige uno de los humoristas que estarán en Viña y otros festivales”.

Pamela Díaz cerró la conversación con una frase que lo resume todo: “Pamela Leiva queda libre ahora”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad