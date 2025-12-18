;

Les pedían una millonaria cifra por no difundirlo: Nano Calderón y Rebeca Naranjo fueron extorsionados con video íntimo

La pareja de influencers denunció rápidamente la situación a la PDI.

Alejandro Basulto

La tranquilidad de Rebeca Naranjo, polola de Hernán “Nano” Calderón, se quebró el domingo por la noche cuando recibió un mensaje privado en Instagram que la alertó. El remitente aseguraba tener en su poder un video íntimo de la pareja y exigía dinero para no difundirlo.

Según relató la subprefecta Rossana Mosquera, jefa de la Bicrim de Lo Barnechea, a LUN, el sujeto le advirtió que “para no divulgar y difundir estos videos tenía que cancelar una suma de $3.000.000”. Antes de denunciar, la influencer pidió ver el material y recibió un pantallazo que confirmaba la autenticidad del registro.

Ese mismo día, la joven presentó una denuncia por amenazas condicionales con extorsión. La PDI autorizó que continuara la conversación para ubicar al responsable. “Ellos mantenían un contacto directo a través de mensajes porque esta persona seguía amenazándola con que si no cancelaba la suma iba a divulgar estos videos”, agregó la funcionaria de la Policía de Investigaciones.

Tras horas de coordinación, se pactó un encuentro en Macul para la entrega del dinero. “Se mantuvo una vigilancia en el lugar, momento en que llega una persona de sexo masculino, quien se acercó para concretar la recepción de la suma acordada. Ahí el personal policial procedió a realizar el control de identidad, logrando la detención de este sujeto”, explicó la subprefecta.

El individuo, identificado con iniciales I.A.L.A., pasó a control de detención en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Quedó con firma mensual, prohibición de salir del país y de comunicarse con la víctima. Tenía antecedentes por tráfico de drogas.

