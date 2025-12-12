;

El sorpresivo rol que tendrá Pamela Díaz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025

El anuncio causó sorpresa debido a que la animadora de “Hay que decirlo”, quien actualmente tiene una relación con el senador Felipe Kast, no suele involucrarse mucho en política.

Alejandro Basulto

Es sabido que Pamela Díaz acostumbra a desenvolverse en la farándula y en programas ligados al espectáculo, y, por el contrario, no suele mezclarse con temas políticos. Sin embargo, este fin de semana, la conductora de Canal 13 hará una excepción.

Recordemos que su vínculo personal la conecta con la contingencia: mantiene una relación con el senador Felipe Kast, quien hoy apoya a José Antonio Kast. La Fiera ha llegado a decir que el fundador de Evopoli “es destacado entre todos los políticos”, e incluso se ha fotografiado, en periodo de campaña, con familiares del parlamentario que iban de candidatos al Congreso.

Y este domingo, la animadora tendrá un papel protagónico en la cobertura especial que Canal 13 prepara para esta segunda vuelta presidencial, bajo el lema “Tú decides 2025”. Pamela Díaz se trasladará al Estadio Nacional para conducir una edición especial del programa Hay que decirlo, junto a Nacho Gutiérrez y el panel del espacio.

La jornada comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 horas con Teletrece AM, conducido por Francesco Gazzella y Natalia López desde la Plaza de la Ciudadanía. Más tarde, el matinal Tu Día se emitirá desde el Estadio Nacional con Priscilla Vargas, José Luis Repenning y Soledad Onetto, acompañados por comentaristas como Axel Callís y periodistas en terreno.

A las 13:00 horas, Iván Valenzuela y Mónica Pérez presentarán Teletrece tarde desde la Estación Mapocho. Luego, a las 17:00 horas, llegará el bloque Tú decides PM con Soledad Onetto, Ramón Ulloa y Pepe Auth desde el estudio 8, mostrando cierre de mesas, conteo y proyecciones. La jornada culminará con Teletrece central y una edición prime de Mesa Central, liderada por Iván Valenzuela y su equipo.

