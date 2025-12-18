;

VIDEO. “Me identifiqué tanto con Colo Colo que Católica o la U no tenían ninguna posibilidad de hablarme… Me hubiese gustado pasar por los tres grandes”

El exdelantero del “Cacique”, Felipe Flores, realizó una interesante reflexión sobre los jugadores que se identifican con un club en particular.

Daniel Ramírez

En un nuevo capítulo de Grítalo América, programa de Radio ADN, el “Trovador del Gol” y Larissa Riquelme conversaron con el delantero nacional, Felipe Flores.

El futbolista de 38 años, quien ha pasado por diez equipos en Chile, siempre se mostró identificado con los colores de Colo Colo. Sin embargo, ahora en la etapa final de su carrera, el atacante tiene una mirada distinta en torno a los jugadores que se identifican con un club en particular.

“Tengo compañeros que están empezando, que les está yendo muy bien, y yo les digo que no se identifiquen tanto con un club, porque después se te cierran las puertas. A mí me pasó eso”, partió señalando “FF17″.

ADN

“Yo siempre defendí a Colo Colo, dentro de la cancha y fuera de ella. Me peleaba con todos por el club. Fui tan identificado con Colo Colo que a lo mejor en la vereda de enfrente, Católica o la U, no tenían ninguna posibilidad de hablarme”, comentó.

“Nunca me llegó una oferta de Católica o de la U. Yo me imagino que no me tenían en sus planes para no tener problemas con sus hinchas”, agregó en el jugador formando en el “Cacique”.

En la misma línea, remarcó: “Por eso le aconsejo a mis compañeros que no se identifiquen tanto con un club. Obviamente, tienen que jugarse todo por el equipo que están defendiendo, pero con profesionalismo”.

Por último, Felipe Flores lanzó una llamativa confesión: “Me hubiese gustado pasar por los tres grandes de Chile. Hoy, que ya estoy cerca del retiro, opino eso. Pero cuando era jugador de Colo Colo, te hubiese dicho que no, porque me identificaba solo con Colo Colo. De todas formas, estoy feliz de haber jugado en el club más grande del país”.

