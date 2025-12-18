¿Lluvia o calor extremo en Santiago? Así estará el tiempo para Navidad en todo Chile

Cada vez queda menos para la celebración de la Navidad 2025 en Chile, una de las fechas más esperadas por niños y niñas.

Y es que si bien la fecha se suele asociar a regalos y obsequios, también sirve como una jornada de reflexión y para compartir con familiares y amigos.

Por lo mismo, una de las cosas más importantes tanto para planificar panoramas u otras actividades es cómo estará el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile, las que, en esta ocasión, tendrán una dispar jornada.

¿Lluvia o calor extremo? Así estará el tiempo para Navidad en todo Chile

Según informa Meteored, la madrugada navideña estará marcada por las lluvias en la región de Aysén.

Mientras que en horas de la mañana del jueves 25 de diciembre, las precipitaciones también se dejarán sentir entre la región de Los Lagos a Magallanes, pero también en el norte del país, en las regiones de Arica-Parinacota hasta Antofagasta, durante la tarde.

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente en la zona central del país, ya que habrá un día soleado y máximas de hasta 30 grados en zonas cordilleranas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins.

Finalmente, en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío, el calor afectará principalmente a zonas del valle y la precordillera.